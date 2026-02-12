Sheinbaum justifica que reforma laboral de 40 horas no incluya 2 días de descanso, porque ‘estamos cumpliendo’

A lo que afirmó que los trabajadores demandaron 40 horas y se estaba cumpliendo, además de garantizar el ingreso de los trabajadores con la reducción de los tiempos de trabajo.

“Hace un momento nos platicaba sobre la aprobación de las 40 horas, y que fuera por unanimidad, ¿Usted no ve factible que quizá se pudiera avanzar después hacia tener dos días de descanso, y no solamente la reducción de horarios?“ , preguntó una periodista a la Presidenta.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre el tema de los dos días de descanso, afirmó que no se aplicaría, ya que los trabajadores buscaban la jornada de 40 horas y se estaba cumpliendo.

En conferencia de prensa matutina de este jueves 12 de febrero, en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que la reforma “salió por unanimidad”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Senado de la República aprobó la iniciativa presidencial de reforma para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal, cuyo dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados.

“La demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas, y estamos cumpliendo, es importante que además se garantiza el ingreso, porque no es que hay 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario, pero la reducción de los tiempos de trabajo, entonces, eso es importantísimo, y hasta ahora, pues es la demanda de los trabajadores, esa es la solicitud y se está cumpliendo, y garantiza además, pues que siga aumentando el ingreso”, señaló la Presidenta de México.

También, preguntaron si en la ley secundaria se podrían establecer los dos días de descanso para millones de trabajadores; a lo que la mandataria evitó fijar postura y señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) podría explicar por qué la reforma se presentó en esos términos, aunque se encuentra próxima a su discusión y eventual aprobación en la Cámara de Diputados.

TE PUEDE INTERESAR: Pleno del Senado avala en lo particular y general la reducción a la jornada laboral a 40 horas

“Hay conquistas laborales de los trabajadores que vienen desde 1917, entonces es muy importante que esas conquistas laborales permanezcan, y otras disposiciones ya vienen en las leyes secundarias (...) el objetivo de presentarla así es por ello, garantizar los derechos laborales que existen desde hace tiempo en México”, justificó ante la falta de disposición para modificar la iniciativa para reducir la jornada laboral.

”¡TODO EL MUNDO ESTUVO DE ACUERDO!”

“¡Todo el mundo estuvo de acuerdo, qué bueno!”, expresó la titular del Ejecutivo federal al mostrarse contenta por la aprobación de la jornada gradual.

Puntualizó que para 2030, la jornada laboral será de 40 horas, tras negociaciones.

Indicó que fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores, además que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, “lo trabajó muchísimo y logró este acuerdo”.

También reconoció a Bolaños por el aumento salarial. Reiteró que esta reforma avanzará paulatinamente para lograr las 40 horas en cuatro años.

TE PUEDE INTERESAR: Morena acelera la semana de 40 horas: STPS llega al Senado para destrabar la reforma laboral

¿DE QUÉ TRATA LA INICIATIVA PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL?

La reducción de la jornada laboral busca mejorar la calidad de vida y laboral de los trabajadores, así como reducir la fatiga y potenciar salud, productividad y seguridad laboral.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reducción gradual está diseñada para evitar impactos bruscos en empresas y sostener la productividad. Afirmó que ejemplos internacionales, como los países nórdicos, muestran que menos horas pueden mejorar el rendimiento laboral.

Entre las nuevas medidas, la reforma establece:

· Reducir gradualmente la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales

· Establecer que la reducción no implique la disminución de salarios ni prestaciones para los trabajadores

· Incluir estas reglas a nivel constitucional modificando el Artículo 123 para proteger los derechos al trabajo y descanso

· Prohibición de horas extras para menores de edad

· Tope de 12 horas extraordinarias por semana

· Límite máximo de 12 horas totales por día

Además, todas las empresas deberán implementar un registro electrónico de horarios, lo que busca impedir abusos y garantizar condiciones más justas.

Sheinbaum aseguró que la reforma moderniza las relaciones laborales del país, pero la discusión sobre el segundo día de descanso aún podría retomarse en el Congreso.