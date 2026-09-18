Senadora de Morena propone veto a doble nacionalidad para aspirantes a una curul en la Cámara Alta

CDMX.- La senadora de Morena, Laura Estrada, presentó una iniciativa que propone que, además de la Presidencia de la República, gubernaturas y Jefatura de Gobierno, renuncien a la doble nacionalidad quienes aspiren a un escaño en el Senado.

La iniciativa, que modifica los artículos 32, 58, 82, 116 y 122 de la Constitución, amplía la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, que establece la obligación de renunciar a la doble nacionalidad a aspirantes a los Gobiernos federal y locales, incluida la Ciudad de México.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA DE ESTRADA?

De acuerdo con la propuesta de la morenista, los aspirantes con doble nacionalidad deberán renunciar a ella antes de su registro como candidato y cuando se trate de la titularidad de los Poderes Ejecutivos, antes de asumir el cargo.

“Para ser persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, de la Gubernatura de un Estado o de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como para integrar el Senado de la República, se requerirá, además, mantener, para efectos del ejercicio de la función, un vínculo exclusivo de nacionalidad con el Estado mexicano.

“Quien posee o tenga atribuida otra nacionalidad deberá, antes de solicitar su registro como persona candidata o, cuando se trate de una designación para la titularidad de alguno de los Poderes Ejecutivos comprendidos, antes de asumir el encargo, formular renuncia expresa a su ejercicio ante la autoridad mexicana competente y realizar los actos necesarios para renunciar a aquella ante la autoridad extranjera correspondiente”, señala.