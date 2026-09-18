Senadora de Morena propone veto a doble nacionalidad para aspirantes a una curul en la Cámara Alta
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La iniciativa, que modifica los artículos 32, 58, 82, 116 y 122 de la Constitución, amplía la propuesta enviada por la Presidenta
CDMX.- La senadora de Morena, Laura Estrada, presentó una iniciativa que propone que, además de la Presidencia de la República, gubernaturas y Jefatura de Gobierno, renuncien a la doble nacionalidad quienes aspiren a un escaño en el Senado.
La iniciativa, que modifica los artículos 32, 58, 82, 116 y 122 de la Constitución, amplía la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, que establece la obligación de renunciar a la doble nacionalidad a aspirantes a los Gobiernos federal y locales, incluida la Ciudad de México.
¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA DE ESTRADA?
De acuerdo con la propuesta de la morenista, los aspirantes con doble nacionalidad deberán renunciar a ella antes de su registro como candidato y cuando se trate de la titularidad de los Poderes Ejecutivos, antes de asumir el cargo.
“Para ser persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, de la Gubernatura de un Estado o de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como para integrar el Senado de la República, se requerirá, además, mantener, para efectos del ejercicio de la función, un vínculo exclusivo de nacionalidad con el Estado mexicano.
“Quien posee o tenga atribuida otra nacionalidad deberá, antes de solicitar su registro como persona candidata o, cuando se trate de una designación para la titularidad de alguno de los Poderes Ejecutivos comprendidos, antes de asumir el encargo, formular renuncia expresa a su ejercicio ante la autoridad mexicana competente y realizar los actos necesarios para renunciar a aquella ante la autoridad extranjera correspondiente”, señala.
La iniciativa detalla que ampliar el veto al Senado responde a las tareas exclusivas que dicha Cámara ejerce en materia de política exterior, tratados internacionales, seguridad nacional y las relaciones del Estado mexicano con otros países.
“Esta ampliación no pretende establecer una restricción general para todos los cargos de elección popular. Se circunscribe al Senado por la naturaleza singular de sus facultades exclusivas previstas en el artículo 76 constitucional, particularmente el análisis de la política exterior, la aprobación de tratados internacionales y convenciones diplomáticas, la intervención en nombramientos vinculados con la representación exterior del Estado y las atribuciones relacionadas con las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional”, plantea.
SE PRETENDE PREVENIR VÍNCULOS POLÍTICO-JURÍDICOS DERIVADOS DE OTRA NACIONALIDAD
El objetivo, advierte, es prevenir la concurrencia, durante el ejercicio del cargo, de vínculos político-jurídicos derivados de otra nacionalidad que puedan resultar incompatibles con la naturaleza de esas atribuciones.
“La finalidad consiste en garantizar que, desde el registro de la candidatura y durante el ejercicio del encargo, quienes ocupen los cargos comprendidos ejerzan sus responsabilidades bajo un vínculo de nacionalidad inequívocamente mexicano, sin ejercer derechos políticos derivados de otra nacionalidad, acogerse a la protección diplomática de otro Estado, utilizar documentos extranjeros para ostentarse como nacionales de otro Estado o adquirir voluntariamente otra nacionalidad”, indica.
Se prevé que el próximo 22 de septiembre, el pleno de la Cámara de Diputados discuta y vote la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hasta el momento, no se prevén cambios a la propuesta presidencial que, en la Cámara baja, pasaría sin dificultades, ya que Morena y sus aliados cuentan con los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales.