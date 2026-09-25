Sheinbaum asegura que detención de alcalde de Juchitán no está ligada con ataque a Elvis Guerra

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    Sheinbaum asegura que detención de alcalde de Juchitán no está ligada con ataque a Elvis Guerra
    Claudia Sheinbaum afirmó que la denuncia pública realizada por la diseñadora muxe Elvis Guerra no está “directamente relacionada” con la aprehensión del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza. REDES SOCIALES

La Presidenta descartó que los casos estén relacionados, ya que los hechos se dieron con unos días de diferencia

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó en su conferencia de prensa matutina que la denuncia pública realizada por la diseñadora muxe Elvis Guerra no está “directamente relacionada” con la aprehensión del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano.

Desde Villahermosa, Tabasco, la mandataria mexicana recordó que la diseñadora juchiteca elaboró el vestido que usó en la ceremonia del Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre, y que posteriormente hizo una denuncia luego de que su casa fue atacada a balazos. Además, explicó que la aprehensión del presidente municipal y presunto integrante del ‘Los Cromos’, una célula del CJNG se dio por “una investigación previa”.

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“La busqué y tuvimos una reunión en la que también estuvo el secretario Omar, y ella nos explicó que es lo que habían vivido en Juchitán”, añadió.

A lo que la Presidenta descartó que los casos estén relacionados, por lo que tuvo la reunión junto a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“La detención del alcalde de Juchitán viene de una investigación previa que ya venía, se da en el mismo momento o unos días después de la denuncia de Elvis, pero no está directamente relacionada”, puntualizó la jefa del Ejecutivo Federal.

ELVIS GUERRA DENUNCIA EXTORSIÓN EN JUCHITÁN Y ATAQUE

La diseñadora muxe, dueña del taller llamado Creaciones Biulú en donde emplea solo a artesanas de Juchitán, denunció que días previos al ataque recibió llamadas y mensajes para exigirle el pago de 200 mil pesos.

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Al negarse a la extorsión, dos sujetos atacaron a balazos la casa de Guerra el pasado 18 de septiembre. Los extorsionadores le enviaron un mensaje en que le afirmaron que el ataque había sido su “regalo de cumpleaños” y le reiteraron que tenía que pagar.

La artista señaló que no es un caso aislado, ya que comerciantes que se niegan a pagar el ‘cobro de piso’ se van de Juchitán después de que son atacados; puntualizó que existen cientos de víctimas y que algunos negocios han cerrado ante las amenazas, pero reafirmó que ella no abandonará la ciudad.

Tras el ataque contra su domicilio, Elvis Guerra solicitó públicamente el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

El propio diseñador informó posteriormente que la presidenta se comunicó con él y que fue incorporado al mecanismo de protección federal.

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Después del ataque, escribió que busca recuperar la posibilidad de caminar por las calles de Juchitán sin miedo y que no considera que abandonar la ciudad sea una solución.

“Soy víctima. Quiero ser sobreviviente. Quiero volver a confiar en mi entorno. Quiero caminar de nuevo por las calles de Juchitán sin sentir miedo”, publicó.

Guerra también llamó a la población a denunciar y organizarse ante la situación de inseguridad.

“Unámonos como sociedad. Estoy haciendo la parte que me toca, estoy poniendo mi voz, mi cuerpo, mi seguridad, mi integridad, les pido que como sociedad apoyen, que como sociedad hagamos equipo: denunciemos, salgamos a la calle, que no nos gane el miedo. Si no es ahora ¿cuándo?”, escribió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/salomon-jara-pide-desaparecer-ayuntamiento-de-juchitan-tras-detencion-del-alcalde-DE23723808

DETENCIÓN DE ALCALDE DE JUCHITÁN POR “INVESTIGACIÓN PREVIA”

Sin embargo, señaló que la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, viene de una investigación previa.

“Se da en el mismo momento o unos días después de la denuncia de Elvis Guerra, pero no está directamente relacionada. Es una investigación que venía desde hace ya tiempo, en donde había denuncias de vínculos con la delincuencia organizada”.

Claudia Sheinbaum apuntó que independientemente del partido al que pertenezca un funcionario, si hay pruebas suficientes, se trabaja para que no siga ocurriendo y si es una denuncia penal con sustento, pues se hace la detención.

“Entonces, eso fue lo que ocurrió con el presidente municipal de Juchitán. Cero impunidad a la corrupción y al vínculo con cualquier organización delictiva. Y está trabajando la Secretaría de Gobernación con el gobernador para que muy pronto pueda tener su autoridad el municipio de Juchitán”, finalizó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atentado-con-elvis-guerra-en-oaxaca-salomon-jara-promete-que-no-habra-impunidad-NH23603349

Por su parte, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que la denuncia pública “catalizó” la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, pero también dijo que había una denuncia previa.

“Sí se tenía de tiempo atrás (la investigación); sin embargo, insisto, el que esta desagradable situación que pasó con Elvis, pues de alguna manera catalizó esta circunstancia y se hizo el operativo que todo el mundo conoce”, dijo.

Mientras que en declaraciones previas, el gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que la agresión contra la diseñadora Elvis Guerra fue “la gota que derramó el vaso” ante la inseguridad y hechos delictivos en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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