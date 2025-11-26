Sheinbaum busca poner fin al acaparamiento de Agua con reforma a la Ley... ‘Eso se acabó’

México
/ 26 noviembre 2025
    Sheinbaum busca poner fin al acaparamiento de Agua con reforma a la Ley... ‘Eso se acabó’
    La reforma a la Ley de Aguas Nacionales busca frenar el acaparamiento, evitar especulación y garantizar el derecho humano al agua, según la presidenta Claudia Sheinbaum FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum defendió la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, afirmando que busca terminar con el acaparamiento, ordenar concesiones y garantizar el agua como derecho humano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, asegurando que su objetivo central es terminar con el acaparamiento del recurso y eliminar privilegios que han permitido a particulares obtener ganancias millonarias sin usar el agua conforme a lo autorizado. Desde La Mañanera, explicó que la propuesta busca restablecer el carácter del agua como derecho humano y recurso estratégico de la nación.

Sheinbaum señaló que actualmente existen grandes agricultores y empresas con múltiples concesiones que incluso venden agua a municipios, generando ingresos que pueden llegar a 300 millones de pesos al año, mientras comunidades enteras carecen de suministro básico. Esta desigualdad, afirmó, no puede continuar bajo el nuevo marco legal.

La mandataria insistió en que la reforma pretende ordenar el sistema de concesiones y acabar con prácticas especulativas que convierten un recurso vital en mercancía. “La visión neoliberal convirtió el agua en un negocio. Eso se acabó”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Reformas a la Ley de Aguas Nacionales buscan corregir desigualdades históricas: Conagua

ACLARACIONES SOBRE LOS DERECHOS DE USO DEL AGUA

Frente a la desinformación que circula en redes y medios, Sheinbaum aclaró que la iniciativa no impide herencias ni el derecho de un ejidatario a transmitir a sus hijos el uso del pozo ubicado en su propia tierra. Estos derechos se mantienen intactos dentro del nuevo marco regulatorio.

Lo que desaparecerá, puntualizó, es la posibilidad de vender concesiones a desarrolladores inmobiliarios u otros particulares con fines especulativos. La reforma está diseñada para cerrar los vacíos que permitían el traspaso de derechos sin supervisión, provocando abuso, concentración del recurso y sobreexplotación de acuíferos.

Sheinbaum enfatizó que el agua no debe ser utilizada como herramienta para obtener ganancias privadas a costa de comunidades vulnerables y del equilibrio ecológico del país.

CONTEXTO HISTÓRICO Y EXCESOS EN CONCESIONES

La presidenta recordó que, durante el gobierno de Felipe Calderón, se entregaron miles de concesiones que generaron un desequilibrio severo en la distribución del agua. Muchas de estas autorizaciones, aseguró, contribuyeron a la sobreexplotación de acuíferos y al acceso desigual entre regiones.

Sheinbaum anunció que en una próxima conferencia presentará datos precisos sobre estas asignaciones, con el fin de transparentar cómo se generó la crisis hídrica en varias zonas del país. Esta información formará parte del sustento técnico de la reforma y seguirá impulsando una política pública basada en el uso responsable y sostenible del agua.

La iniciativa, afirmó, representa un paso decisivo para replantear la forma en que México gestiona su recurso más valioso, priorizando a las comunidades, garantizando el abasto y eliminando privilegios históricos.

TE PUEDE INTERESAR: Exhortan a Conagua a agilizar permisos de riego en Coahuila

DATOS CURIOSOS SOBRE LA REFORMA DEL AGUA

• Más del 70% del agua concesionada en México está concentrada en menos del 5% de usuarios.

• En los últimos 30 años, la demanda agrícola creció sin actualización del marco legal.

• La Constitución reconoce desde 1917 al agua como un recurso estratégico nacional.

Temas


Agua
Concesiones

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Conagua

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

