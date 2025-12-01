Sheinbaum descarta escenarios que harían volver a AMLO a la vida pública

México
1 diciembre 2025
    Sheinbaum descarta escenarios que harían volver a AMLO a la vida pública
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no se encuentra en ninguna de las tres condiciones que, según López Obrador, podrían sacarlo de su retiro político. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum afirma que México vive estabilidad y unidad, por lo que no existe motivo para que AMLO regrese a la vida pública. Conoce sus declaraciones

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó las declaraciones recientes de Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que solo retomaría la vida pública si se vulnerara la democracia, hubiera una amenaza contra su gobierno o se comprometiera la soberanía del país. Frente a ello, Sheinbaum fue clara: “Afortunadamente no estamos en ninguna de las tres condiciones”.

Desde Palacio Nacional, la mandataria compartió que vio al expresidente “contento y sano” durante su visita a Morelos. Añadió que su nuevo libro, “Grandeza”, será polémico debido a su defensa del legado indígena y cultural, pero afirmó que representa un motivo de orgullo para México.

Para Sheinbaum, el texto refuerza la idea de que los valores nacionales provienen de civilizaciones milenarias que han marcado la identidad del país.

TE PUEDE INTERESAR: ¿AMLO regresa?... Estas son las tres razones por las que rompería su retiro y volvería a la política

RESPALDO ENTRE AMBOS LÍDERES Y UNIDAD EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Sheinbaum sostuvo que el proyecto de la Cuarta Transformación cuenta con un fuerte apoyo social, mientras que sus detractores buscan preservar privilegios. Afirmó que “no hay divorcio entre pueblo y gobierno” y destacó la unidad dentro del movimiento.

López Obrador explicó en un video que decidió presentar su libro en redes sociales y no en plazas públicas para no opacar a la presidenta. También reiteró que solo regresaría a las calles bajo tres situaciones: un atentado contra la democracia, un intento de golpe contra Sheinbaum o una amenaza directa a la soberanía.

Sin embargo, la mandataria descartó por completo dichos escenarios, pues asegura que su gobierno se mantiene “muy fuerte”.

UNA RELACIÓN POLÍTICA BASADA EN RESPALDO Y CONTINUIDAD

Claudia Sheinbaum expresó estar “muy contenta” por el apoyo del expresidente y reiteró su afecto hacia él, subrayando que ambos forman parte del mismo movimiento político. “Somos un solo movimiento con mucha unidad”, declaró.

La presidenta insistió en que el país atraviesa una etapa de estabilidad social y política, lo que descarta cualquier posibilidad de crisis que motive un retorno de AMLO a la vida pública.

TE PUEDE INTERESAR | Riva Palacio: Fue AMLO el artífice de la caída de Gertz Manero

DATOS CURIOSOS

· “Grandeza” es el primer libro que López Obrador publica tras dejar la Presidencia.

· AMLO confirmó que ya trabaja en otro texto titulado “Gloria”

.· La presentación del libro se hizo desde su finca en Palenque, por un teléfono de prepago.

