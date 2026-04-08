Sheinbaum descarta uso político de bloqueo de cuentas UIF

Durante la llamada “Mañanera del Pueblo”, la mandataria rechazó que esta herramienta pueda utilizarse con fines políticos. “No hay uso discrecional ni persecución; se actúa únicamente cuando hay indicios de delitos” , sostuvo.

El debate sobre el alcance de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) volvió al centro de la conversación pública. Luego de que la Suprema Corte avalara la facultad de inmovilizar cuentas bancarias , la presidenta Claudia Sheinbaum salió a fijar postura.

El señalamiento surge en un contexto donde la congelación de recursos suele generar inquietud entre empresarios y ciudadanos, especialmente ante la posibilidad de abusos de poder.

UNA FACULTAD QUE NO ES NUEVA

Sheinbaum explicó que la capacidad de bloquear cuentas no es reciente. La UIF ya contaba con esta atribución, pero en la práctica quedaba limitada por los mecanismos legales que permitían a los implicados recuperar sus recursos rápidamente.

En particular, los amparos otorgaban suspensiones inmediatas que abrían la puerta a retirar el dinero antes de que concluyeran las investigaciones. Esto, según autoridades, debilitaba las acciones contra delitos financieros.

Un dato curioso es que, en varios casos previos, las cuentas eran desbloqueadas en cuestión de días, lo que dificultaba seguir la pista del dinero en operaciones vinculadas a redes ilícitas.

CAMBIOS LEGALES Y NUEVAS CONDICIONES

Con las modificaciones recientes, el escenario cambió. Los amparos ya no implican suspensiones automáticas, lo que permite que las cuentas permanezcan inmovilizadas mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con la presidenta, este periodo tiene un límite claro. “Las cuentas pueden mantenerse bloqueadas hasta por seis meses, en lo que se resuelve el caso”, explicó.

La medida busca dar mayor margen a las autoridades para analizar movimientos financieros sospechosos relacionados con:

• Delincuencia organizada

• Corrupción

• Facturación ilegal

Este ajuste legal ha sido interpretado como un fortalecimiento de las herramientas del Estado en materia de fiscalización financiera.