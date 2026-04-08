Sheinbaum descarta uso político de bloqueo de cuentas UIF

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México
/ 8 abril 2026
    Sheinbaum descarta uso político de bloqueo de cuentas UIF
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la UIF no congelará cuentas bancarias por motivos políticos, tras el aval de la Corte a esta medida contra el lavado de dinero. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum afirma que la UIF no inmoviliza cuentas por razones políticas y defiende su uso contra delitos financieros

El debate sobre el alcance de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) volvió al centro de la conversación pública. Luego de que la Suprema Corte avalara la facultad de inmovilizar cuentas bancarias, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a fijar postura.

Durante la llamada “Mañanera del Pueblo”, la mandataria rechazó que esta herramienta pueda utilizarse con fines políticos. “No hay uso discrecional ni persecución; se actúa únicamente cuando hay indicios de delitos”, sostuvo.

El señalamiento surge en un contexto donde la congelación de recursos suele generar inquietud entre empresarios y ciudadanos, especialmente ante la posibilidad de abusos de poder.

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UNA FACULTAD QUE NO ES NUEVA

Sheinbaum explicó que la capacidad de bloquear cuentas no es reciente. La UIF ya contaba con esta atribución, pero en la práctica quedaba limitada por los mecanismos legales que permitían a los implicados recuperar sus recursos rápidamente.

En particular, los amparos otorgaban suspensiones inmediatas que abrían la puerta a retirar el dinero antes de que concluyeran las investigaciones. Esto, según autoridades, debilitaba las acciones contra delitos financieros.

Un dato curioso es que, en varios casos previos, las cuentas eran desbloqueadas en cuestión de días, lo que dificultaba seguir la pista del dinero en operaciones vinculadas a redes ilícitas.

CAMBIOS LEGALES Y NUEVAS CONDICIONES

Con las modificaciones recientes, el escenario cambió. Los amparos ya no implican suspensiones automáticas, lo que permite que las cuentas permanezcan inmovilizadas mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con la presidenta, este periodo tiene un límite claro. “Las cuentas pueden mantenerse bloqueadas hasta por seis meses, en lo que se resuelve el caso”, explicó.

La medida busca dar mayor margen a las autoridades para analizar movimientos financieros sospechosos relacionados con:

Delincuencia organizada

Corrupción

Facturación ilegal

Este ajuste legal ha sido interpretado como un fortalecimiento de las herramientas del Estado en materia de fiscalización financiera.

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SEGUIR EL DINERO COMO ESTRATEGIA CLAVE

La presidenta enfatizó que la actuación de la UIF se basa en investigaciones y no en decisiones arbitrarias. Aseguró que ningún ciudadano o empresario que opere dentro de la ley debe preocuparse por posibles bloqueos.

“Seguir la ruta del dinero es una de las formas más efectivas para combatir la delincuencia”, afirmó, al destacar que esta estrategia permite desarticular estructuras financieras ilegales.

En ese sentido, el congelamiento de cuentas se presenta como una herramienta clave para reducir el flujo de recursos hacia actividades ilícitas y, en consecuencia, impactar en la disminución de la violencia.

El debate, sin embargo, permanece abierto en la esfera pública, donde el equilibrio entre seguridad, legalidad y garantías individuales continúa siendo un punto central en la discusión sobre el uso de estas facultades.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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