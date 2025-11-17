Sheinbaum habla sobre la marcha de la ‘Generación Z’: “No eran jóvenes; vimos caras muy conocidas”
Sheinbaum sostuvo que la movilización “Generación Z” no fue protagonizada por jóvenes y que contó con apoyo de grupos opositores y figuras públicas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes sobre la manifestación realizada el sábado bajo el nombre de “Generación Z”. Durante su conferencia matutina, conocida como La Mañanera del Pueblo, expuso su visión sobre la convocatoria, el origen de la movilización y el perfil de sus asistentes.
Sheinbaum recordó que, días antes de la marcha, el periodista Miguel Elorza presentó un análisis en el mismo espacio informativo. “Bueno, eh primero, el jueves de la semana pasada, Infodemia, Miguel Elorza estuvo aquí y dio un panorama muy amplio de cómo fue la convocatoria a la marcha del sábado”, señaló la mandataria.
La mandataria también destacó que durante la movilización hubo un grupo conformado principalmente de personas mayores que buscaban hacerle daño a los elementos policiacos que se encontraban desplegados en el Zócalo.
CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA INVESTIGACIÓN QUE SEÑALA QUE MANIFESTACIÓN RECIBIÓ IMPULSO INORGÁNICO
Sheinbaum sostuvo que la movilización tuvo un impulso significativo desde sectores opositores, de acuerdo con lo investigado por Infodemia y presentado la semana anterior.
Según sus palabras, “Se promovía esta idea de que eran jóvenes de manera orgánica, convocándose a esta marcha llamada de la ‘Generación Z’. Pero aquí se mostró como en realidad había un impulso de cerca de 90 millones de pesos promoviendo esta movilización desde la oposición.”
“Muchas cuentas incluso del extranjero que promovieron esta movilización”. Añadió que también participaron algunos jóvenes que “legítimamente participaron en la conversación, pero fue una movilización impulsada”, señaló Sheinbaum
CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA PARTICIPACIÓN DE LA OPOSICIÓN Y POCA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DURANTE MARCHA
Durante su exposición, Sheinbaum afirmó que la composición del contingente no coincidió con la idea inicial de una marcha encabezada mayoritariamente por jóvenes de la generación Z. “Ahora, ¿qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes”, declaró.
Añadió que entre los asistentes se identificó a “caras muy conocidas de los que marcharon con la marea rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa”.
Sheinbaum señaló que también participaron figuras públicas y militantes políticos: “Estaban intelectuales o había políticos. Pues ya los conocemos. (...) muchos del pan que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación”. Aseguró que se trataba de “los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado”.
SHEINBAUM SEÑALA QUE MANIFESTACIÓN DE LA ‘GENERACIÓN Z’ NO RECIBIÓ EL MISMO APOYO QUE LA DE LA ‘MAREA ROSA’
En cuanto a la asistencia, subrayó que existían comparativos difundidos en redes sociales. “Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad a diferencia del 2023 que llenaron la plancha del zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el zócalo”, afirmó.
La presidenta también señaló el papel de los medios de comunicación en la difusión del evento. Indicó que fue “muy promovido también desde una televisora, hay que decir, lo que transmitió toda la movilización e impulsó a que se fuera la movilización”. Según su exposición, incluso en esa transmisión “la mayoría no eran jóvenes, los que entrevistaban”.
Sobre la narrativa internacional que atribuyó un descontento juvenil hacia el gobierno, Sheinbaum afirmó: “Entonces esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero es falsa, es falsa”.
JÓVENES DE MÉXICO MANTIENE EL RESPALDO AL MANDATO DE SHEINBAUM
Recordó que “aquí el otro día dijeron, ¿no? De una encuesta donde la mayoría de los jóvenes apoyan a la transformación”. Aclaró que su administración mantiene la convicción de atender a la juventud, pero que, en el caso de la marcha del sábado, “primero marcharon los mismos de siempre”.
También mencionó que en la movilización participó “un grupo muy violento que se fue contra la policía de la ciudad”. Tras estos hechos, dijo, se impulsó “una campaña después de que el gobierno de la transformación está contra los jóvenes y los reprime. Cosa que es falsa”.
Al final de su intervención, Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá una postura de no confrontación: “Ahora, no vamos a caer en la provocación. No vamos a caer en la provocación. Las y los mexicanos no quieren la violencia”.
De acuerdo con Claudia Sheinnbaum, la marcha del colectivo<b style="background-color:transparent">‘Generación Z’, estuvo protagonizada por adultos de la oposición; pese a diversas agresiones, la mandataria llamó a no caer en provocaciones.