Sheinbaum habla sobre la marcha de la ‘Generación Z’: “No eran jóvenes; vimos caras muy conocidas”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes sobre la manifestación realizada el sábado bajo el nombre de “Generación Z”. Durante su conferencia matutina, conocida como La Mañanera del Pueblo, expuso su visión sobre la convocatoria, el origen de la movilización y el perfil de sus asistentes. Sheinbaum recordó que, días antes de la marcha, el periodista Miguel Elorza presentó un análisis en el mismo espacio informativo. “Bueno, eh primero, el jueves de la semana pasada, Infodemia, Miguel Elorza estuvo aquí y dio un panorama muy amplio de cómo fue la convocatoria a la marcha del sábado”, señaló la mandataria. La mandataria también destacó que durante la movilización hubo un grupo conformado principalmente de personas mayores que buscaban hacerle daño a los elementos policiacos que se encontraban desplegados en el Zócalo. TE PUEDE INTERESAR: Convoca colectivo Generación Z a nueva movilización para el 20 de noviembre

CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA INVESTIGACIÓN QUE SEÑALA QUE MANIFESTACIÓN RECIBIÓ IMPULSO INORGÁNICO Sheinbaum sostuvo que la movilización tuvo un impulso significativo desde sectores opositores, de acuerdo con lo investigado por Infodemia y presentado la semana anterior. Según sus palabras, “Se promovía esta idea de que eran jóvenes de manera orgánica, convocándose a esta marcha llamada de la ‘Generación Z’. Pero aquí se mostró como en realidad había un impulso de cerca de 90 millones de pesos promoviendo esta movilización desde la oposición.” “Muchas cuentas incluso del extranjero que promovieron esta movilización”. Añadió que también participaron algunos jóvenes que “legítimamente participaron en la conversación, pero fue una movilización impulsada”, señaló Sheinbaum CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA PARTICIPACIÓN DE LA OPOSICIÓN Y POCA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DURANTE MARCHA Durante su exposición, Sheinbaum afirmó que la composición del contingente no coincidió con la idea inicial de una marcha encabezada mayoritariamente por jóvenes de la generación Z. “Ahora, ¿qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes”, declaró. Añadió que entre los asistentes se identificó a “caras muy conocidas de los que marcharon con la marea rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa”. Sheinbaum señaló que también participaron figuras públicas y militantes políticos: “Estaban intelectuales o había políticos. Pues ya los conocemos. (...) muchos del pan que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación”. Aseguró que se trataba de “los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado”.

