Sheinbaum llama a priorizar la salud: ‘no van a alcanzar los hospitales’

ACAPULCO, GRO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que es clave la prevención de enfermedades para evitar que la población llegue en una condición grave para recibir atención a los hospitales.

Desde Acapulco, Guerrero, la mandataria arrancó el programa “Salud Casa por Casa”, que tiene como objetivo llevar atención médica de calidad a los hogares de personas de la tercera edad o que por alguna discapacidad no puedan acudir a un centro médico.

“Podemos poner muchos hospitales, pero si no cuidamos de nuestra salud, no van a alcanzar los hospitales en el país. Lo que queremos es que la gente no llegue al hospital, se es el objetivo. Por supuesto que cuando se enferma queremos que llegue al mejor hospital del mundo, pero lo que queremos es que se cuide la salud”, advirtió la presidenta.

“Se requieren muchas salas de hemodiálisis en todo el país porque ya cuando se tiene un problema del riñón, pues ya tiene que ir uno a que le ayuden a limpiar la sangre. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que no tengamos enfermedad del riñón? Pues conociendo con tiempo que tenemos un problema de diabetes, de hipertensión o algunos otros problemas”, cuestionó.

Sheinbaum Pardo resaltó que con este programa los trabajadores del sector salud irán a todos los territorios del país y aseguró que no quedará ningún adulto mayor que no sea visitado por personal médico o de enfermería.