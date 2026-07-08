Sheinbaum presume 12 indicadores económicos positivos para México

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    Sheinbaum presume 12 indicadores económicos positivos para México
    La presidenta Claudia Sheinbaum destacó una docena de indicadores económicos que, de acuerdo con datos presentados por su gabinete. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum presentó 12 indicadores económicos que muestran crecimiento en empleo, inversión, exportaciones, salario mínimo e inflación en México

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un balance sobre el comportamiento de la economía nacional y aseguró que diversos indicadores muestran un escenario favorable para el país. La mandataria retomó cifras presentadas por integrantes de su gabinete para destacar avances en materia de empleo, inversión, comercio exterior y poder adquisitivo.

Entre los datos expuestos, resaltó que México ya se encuentra entre los diez países con mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo y que ocupa el primer lugar entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en recuperación del salario mínimo desde 2018.

Además, subrayó que estos resultados reflejan el desempeño reciente de distintos sectores de la economía. “México está entre los 10 países con mayor Inversión Extranjera Directa” y mantiene el “primer lugar en la OCDE por recuperación del salario mínimo desde 2018”, destacó durante la conferencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-lidera-recuperacion-del-salario-minimo-entre-paises-de-la-ocde-shcp-KD21999838

EMPLEO, SALARIOS Y COMERCIO MARCAN RÉCORDS

Uno de los indicadores que la presidenta resaltó fue el mercado laboral. Señaló que México registra la segunda tasa de desempleo más baja entre los países que integran la OCDE, únicamente por debajo de Japón.

También informó que al cierre de junio de 2026 se alcanzó un récord histórico de 22 millones 779 mil 704 empleos formales registrados ante el IMSS, mientras que el salario base de cotización llegó a 669 pesos diarios, lo que representa un incremento anual de 6.4 por ciento.

En materia comercial, Sheinbaum destacó que el intercambio entre México y Estados Unidos alcanzó un valor histórico de 839 mil millones de dólares, consolidando al país como el principal socio comercial de la Unión Americana. A esto se suma un nuevo récord en exportaciones, que ascendieron a 723 mil millones de dólares.

ACTIVIDAD ECONÓMICA E INFLACIÓN

La mandataria también señaló que la inversión fija mantuvo una tendencia positiva al registrar un crecimiento anual de 5.1 por ciento durante abril de 2026, mientras que el consumo privado avanzó 2.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Otro de los puntos destacados fue que la actividad económica alcanzó un nuevo máximo, mientras que la actividad industrial repuntó durante abril para ubicarse en su nivel más alto desde octubre de 2024, reflejando una recuperación en distintos sectores productivos.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que la inflación continúa desacelerándose y se ubicó en 3.6 por ciento, uno de los niveles más bajos registrados en el periodo reciente. Según afirmó, este comportamiento fortalece el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

LOS 12 INDICADORES DESTACADOS

· México está entre los 10 países con mayor Inversión Extranjera Directa.

· Primer lugar en la OCDE por recuperación del salario mínimo desde 2018.

· Segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la OCDE.

· Récord histórico de 22.7 millones de empleos formales registrados ante el IMSS.

· Salario base de cotización récord de 669 pesos diarios.

· Intercambio comercial con Estados Unidos por 839 mil millones de dólares.

· Exportaciones históricas por 723 mil millones de dólares.

· Crecimiento anual de 5.1 por ciento en la inversión fija.

· Incremento de 2.1 por ciento en el consumo privado.

· La actividad económica alcanzó un nuevo máximo.

· La actividad industrial llegó a su mayor nivel desde octubre de 2024.

· La inflación descendió a 3.6 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/adopta-oit-convenio-para-trabajadores-de-plataforma-GB21319791

DATOS CURIOSOS

· La Inversión Extranjera Directa representa el capital que empresas extranjeras destinan para instalarse o expandir operaciones en un país.

· El IMSS publica cada mes el número de empleos formales registrados, uno de los principales indicadores del mercado laboral mexicano.

· La OCDE reúne a 38 economías y compara indicadores como empleo, salarios, productividad y crecimiento económico.

· La inflación de 3.6 por ciento se encuentra dentro del rango objetivo establecido por el Banco de México para mantener la estabilidad de precios.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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