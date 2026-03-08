Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las mujeres, particularmente quienes integran las Fuerzas Armadas, son “tejedoras de la patria”, al reconocer su labor en la defensa y construcción del país. Durante un acto realizado en el Campo Militar Marte, la mandataria destacó que las mujeres mexicanas han estado presentes en cada etapa de la historia nacional, contribuyendo a la independencia, la soberanía y la justicia del país. ‘Las mujeres mexicanas hemos sido y somos tejedoras de la patria, tejedoras de una nación libre y soberana’, afirmó ante integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional. La titular del Ejecutivo subrayó que el 8 de marzo es una fecha para recordar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y sus derechos.

Acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de la Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, la presidenta señaló que este mes estará dedicado a reconocer a las mujeres mexicanas en distintos ámbitos de la vida pública y social. Explicó que el reconocimiento inicia con las mujeres de las Fuerzas Armadas, a quienes describió como parte de una tradición de valentía y compromiso con la nación. 'Decidimos iniciar este reconocimiento a las mujeres de México con las mujeres que tejen la patria desde una de sus responsabilidades más altas: su defensa', señaló. Sheinbaum destacó que las mujeres militares no sólo cumplen con su deber profesional, sino que también enfrentan sacrificios personales al equilibrar el servicio a la nación con su vida familiar.

'Detrás de cada uniforme hay una historia, hay una hija, una madre, una hermana, una compañera que ha tenido que despedirse de su familia para cumplir con una misión o proteger a otras familias mexicanas', dijo. La mandataria sostuvo que la participación femenina en las Fuerzas Armadas representa un ejemplo para las nuevas generaciones, particularmente para las niñas que hoy ven a mujeres desempeñarse en roles que antes eran exclusivos de hombres. 'Durante mucho tiempo a las niñas se les dijo lo que no podían ser. Hoy les estamos diciendo todo lo que pueden ser: científicas, ingenieras, maestras, presidentas y también pueden servir en las Fuerzas Armadas de México', señaló. Además, afirmó que la presencia de mujeres en las instituciones militares fortalece al país y demuestra que la igualdad implica sumar capacidades y talentos. 'La igualdad no significa reemplazar a nadie, sino sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más fuerte', indicó. En su mensaje, la presidenta también reiteró su compromiso para avanzar hacia instituciones más incluyentes y libres de discriminación. 'Es un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión, para que ninguna mujer tenga que demostrar dos veces su capacidad para ocupar un lugar que merece', manifestó. Finalmente, Sheinbaum afirmó que reconocer el papel de las mujeres en la historia y en el presente del país es fundamental para consolidar un México más justo. 'Cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos construyendo un país más justo, un país más fuerte', concluyó.

