Sheinbaum respalda renuncia de Mónica Soto al TEPJF y afirma que está en su derecho

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    Sheinbaum respalda renuncia de Mónica Soto al TEPJF y afirma que está en su derecho
    Claudia Sheinbaum respaldó la renuncia de Mónica Soto a la presidencia del TEPJF y afirmó que la magistrada está en su derecho de dejar el cargo. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum respaldó la renuncia de Mónica Soto a la presidencia del TEPJF y destacó su experiencia y desempeño como magistrada electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión de Mónica Soto Fregoso de renunciar a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y afirmó que la magistrada está en su derecho de dejar el cargo, sin que necesariamente exista una causa grave para hacerlo.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria evitó inicialmente emitir una postura sobre las críticas que generó la salida de Soto; sin embargo, posteriormente destacó su experiencia y desempeño al frente del máximo órgano jurisdiccional electoral del país.

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SHEINBAUM DESTACA EXPERIENCIA DE MÓNICA SOTO

Al ser cuestionada sobre la renuncia de Soto Fregoso, Sheinbaum señaló que fue una decisión personal de la magistrada y consideró que realizó un buen trabajo durante el periodo en que encabezó el TEPJF.

“No voy a opinar. No, no me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia, muy profesional en su trabajo y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un buen papel al frente del Tribunal”, declaró.

La presidenta insistió posteriormente en que Soto tiene la facultad de tomar la decisión de separarse del cargo.

¿MÓNICA SOTO PODRÍA INTEGRARSE AL GOBIERNO O COMPETIR EN 2027?

Durante la conferencia también se preguntó a Sheinbaum si la magistrada podría incorporarse al Gobierno de México o buscar una candidatura en las elecciones de 2027.

La presidenta respondió que, hasta este momento, no existe una previsión para que Soto ocupe un cargo dentro de su administración, aunque señaló que la magistrada tiene derecho a tomar las decisiones que considere.

“Pues podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento. Pero ella está en su derecho. Ella está en su derecho”, afirmó.

La mandataria también cuestionó la dimensión que adquirió la polémica alrededor de la renuncia y reiteró que considera que Soto realizó un buen papel tanto como presidenta del Tribunal Electoral como en su función de magistrada.

“De todo se hace escándalo. De todo. O sea, todo. Que si renuncia una magistrada del Tribunal Electoral, pues tomó la decisión de renunciar y me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, sostuvo.

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SHEINBAUM EVITA PRONUNCIARSE SOBRE UNA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD

La presidenta también fue cuestionada sobre si la renuncia de Mónica Soto podría constituir un acto de inconstitucionalidad.

Al respecto, Sheinbaum evitó emitir una valoración jurídica y señaló que corresponde a especialistas en derecho determinar si existe alguna irregularidad.

“Eso ya que lo digan los abogados. Yo creo que ella está en su derecho y me parece que hizo un muy buen papel al frente del tribunal cuando se fue presidenta y como magistrada. Es una persona muy profesional”, concluyó.

La renuncia de Soto ocurre mientras el Tribunal Electoral mantiene su integración y sus funciones jurisdiccionales, en tanto se define quién ocupará la presidencia del organismo.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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