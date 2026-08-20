Sheinbaum respalda renuncia de Mónica Soto al TEPJF y afirma que está en su derecho

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria evitó inicialmente emitir una postura sobre las críticas que generó la salida de Soto; sin embargo, posteriormente destacó su experiencia y desempeño al frente del máximo órgano jurisdiccional electoral del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión de Mónica Soto Fregoso de renunciar a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) y afirmó que la magistrada está en su derecho de dejar el cargo, sin que necesariamente exista una causa grave para hacerlo.

SHEINBAUM DESTACA EXPERIENCIA DE MÓNICA SOTO

Al ser cuestionada sobre la renuncia de Soto Fregoso, Sheinbaum señaló que fue una decisión personal de la magistrada y consideró que realizó un buen trabajo durante el periodo en que encabezó el TEPJF.

“No voy a opinar. No, no me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia, muy profesional en su trabajo y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un buen papel al frente del Tribunal”, declaró.

La presidenta insistió posteriormente en que Soto tiene la facultad de tomar la decisión de separarse del cargo.

¿MÓNICA SOTO PODRÍA INTEGRARSE AL GOBIERNO O COMPETIR EN 2027?

Durante la conferencia también se preguntó a Sheinbaum si la magistrada podría incorporarse al Gobierno de México o buscar una candidatura en las elecciones de 2027.

La presidenta respondió que, hasta este momento, no existe una previsión para que Soto ocupe un cargo dentro de su administración, aunque señaló que la magistrada tiene derecho a tomar las decisiones que considere.

“Pues podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento. Pero ella está en su derecho. Ella está en su derecho”, afirmó.

La mandataria también cuestionó la dimensión que adquirió la polémica alrededor de la renuncia y reiteró que considera que Soto realizó un buen papel tanto como presidenta del Tribunal Electoral como en su función de magistrada.

“De todo se hace escándalo. De todo. O sea, todo. Que si renuncia una magistrada del Tribunal Electoral, pues tomó la decisión de renunciar y me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, sostuvo.