Sheinbaum sí acudirá al sorteo del Mundial 2026; se reunirá con Trump y el primer ministro de Canadá

Sheinbaum subrayó que este encuentro permitirá mostrar una imagen sólida de cooperación entre los tres países, particularmente en materia comercial. Aseguró que este acercamiento reafirma el compromiso de América del Norte en una etapa clave para la relación trilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sí acudirá al sorteo oficial del Mundial 2026 , el cual se celebrará este viernes en Washington D. C. La mandataria destacó que, aunque se trata de un evento breve, su presencia tiene un fuerte simbolismo diplomático, especialmente por la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y del primer ministro de Canadá, Mark Carney .

Durante su conferencia matutina, afirmó que aún no está confirmado un encuentro privado con Trump, pero de ocurrir sería de carácter muy breve y estrictamente protocolario.

REUNIÓN CON TRUMP, CARNEY E INFANTINO

La presidenta informó que ya sostuvo comunicación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para coordinar los detalles de su participación en el sorteo. Su intervención consistirá en extraer la pelota correspondiente a México, tal como harán Trump y Carney con sus respectivos países.

Sheinbaum detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores estableció contacto con funcionarios del Departamento de Estado, quienes indicaron que a Trump “le dará mucho gusto” recibirla en Washington. Esta reunión, aunque corta, mantiene el tono diplomático entre ambas naciones en un contexto global complejo.

La mandataria reiteró que el sorteo será una oportunidad para reforzar el mensaje de unidad entre México, Estados Unidos y Canadá en vísperas de una justa deportiva histórica.

DETALLES DEL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará este 5 de diciembre en el Kennedy Center, en Washington D. C. Este evento definirá el camino de las selecciones clasificadas rumbo a la final, programada para el 19 de julio de 2026 en Nueva York. La ceremonia fue anunciada oficialmente por Trump desde la Casa Blanca en agosto pasado.

El Mundial 2026 será el primero en la historia con tres países anfitriones, y la presencia de los mandatarios norteamericanos busca enviar un mensaje de cooperación, estabilidad y unidad regional en torno al evento deportivo más visto del planeta. Lo esencial del sorteo:

• Se conocerán los grupos del torneo

• Los tres mandatarios participarán directamente en la extracción de balones

• Se oficializará el calendario inicial del campeonato

DATOS CURIOSOS

• Será el primer Mundial en la historia con 48 selecciones.

• México romperá récord al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo.

• El sorteo se transmitirá a más de 150 países de manera simultánea.