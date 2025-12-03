Sheinbaum sí acudirá al sorteo del Mundial 2026; se reunirá con Trump y el primer ministro de Canadá

México
/ 3 diciembre 2025
    Sheinbaum sí acudirá al sorteo del Mundial 2026; se reunirá con Trump y el primer ministro de Canadá
    Claudia Sheinbaum viajará a Washington para participar en el sorteo del Mundial 2026, donde coincidirá con Donald Trump, el primer ministro de Canadá y Gianni Infantino. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington y se reunirá con Donald Trump y el primer ministro de Canadá. Conoce los detalles del evento y su relevancia diplomática

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sí acudirá al sorteo oficial del Mundial 2026, el cual se celebrará este viernes en Washington D. C. La mandataria destacó que, aunque se trata de un evento breve, su presencia tiene un fuerte simbolismo diplomático, especialmente por la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sheinbaum subrayó que este encuentro permitirá mostrar una imagen sólida de cooperación entre los tres países, particularmente en materia comercial. Aseguró que este acercamiento reafirma el compromiso de América del Norte en una etapa clave para la relación trilateral.

Durante su conferencia matutina, afirmó que aún no está confirmado un encuentro privado con Trump, pero de ocurrir sería de carácter muy breve y estrictamente protocolario.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos

REUNIÓN CON TRUMP, CARNEY E INFANTINO

La presidenta informó que ya sostuvo comunicación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para coordinar los detalles de su participación en el sorteo. Su intervención consistirá en extraer la pelota correspondiente a México, tal como harán Trump y Carney con sus respectivos países.

Sheinbaum detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores estableció contacto con funcionarios del Departamento de Estado, quienes indicaron que a Trump “le dará mucho gusto” recibirla en Washington. Esta reunión, aunque corta, mantiene el tono diplomático entre ambas naciones en un contexto global complejo.

La mandataria reiteró que el sorteo será una oportunidad para reforzar el mensaje de unidad entre México, Estados Unidos y Canadá en vísperas de una justa deportiva histórica.

DETALLES DEL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará este 5 de diciembre en el Kennedy Center, en Washington D. C. Este evento definirá el camino de las selecciones clasificadas rumbo a la final, programada para el 19 de julio de 2026 en Nueva York. La ceremonia fue anunciada oficialmente por Trump desde la Casa Blanca en agosto pasado.

El Mundial 2026 será el primero en la historia con tres países anfitriones, y la presencia de los mandatarios norteamericanos busca enviar un mensaje de cooperación, estabilidad y unidad regional en torno al evento deportivo más visto del planeta. Lo esencial del sorteo:

• Se conocerán los grupos del torneo

• Los tres mandatarios participarán directamente en la extracción de balones

• Se oficializará el calendario inicial del campeonato

TE PUEDE INTERESAR | ¡Ya hay acuerdo!... anuncia Sheinbaum que jornada laboral de 40 horas será gradual hasta 2030

DATOS CURIOSOS

• Será el primer Mundial en la historia con 48 selecciones.

• México romperá récord al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo.

• El sorteo se transmitirá a más de 150 países de manera simultánea.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FIFA

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La ampliación de la carretera a Derramadero es una de las obras viales clave para la Región Sureste de la entidad.

Saltillo: Estiman entregar carretera a Derramadero en junio de 2026
En los últimos años, los centros de rehabilitación han proliferado en Coahuila, principalmente en las ciudades más pobladas.

Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado
Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal
El monto divulgado desecha una declaración de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien afirmó que el sueldo del funcionario era “menos de 100 mil pesos”.

Andy López Beltrán gana más de 100 mil al mes y supera a Luisa Alcalde, revela salario real
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la jornada laboral de 40 horas será una realidad en México, aplicándose de forma gradual desde 2027 hasta 2030, sin afectar salarios ni prestaciones.

¡Ya hay acuerdo!... anuncia Sheinbaum que jornada laboral de 40 horas será gradual hasta 2030
Conoce el nuevo salario mínimo en México para 2026, los montos oficiales, porcentajes de incremento, reacciones del sector laboral y los beneficios para los trabajadores.

¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos al mes
Puerta Uno de AHMSA fue liberada para permitir la entrada del grupo inversionista.

AHMSA recibe a posibles compradores y reactiva expectativas de rescate
La SEP aplicará horario invernal y adelantos de vacaciones en varios estados por bajas temperaturas. Conoce qué entidades tendrán ajustes y cuáles mantienen el calendario oficial.

SEP confirma cambios en el calendario escolar, horarios y vacaciones para estos estados por invierno