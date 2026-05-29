Sheinbaum va por ‘democratizar’ el IPN; SEP alista plan con Hacienda

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    Sheinbaum va por ‘democratizar’ el IPN; SEP alista plan con Hacienda
    Estudiantes del IPN tomaron las instalaciones de Canal Once como parte de sus protestas en la que exigen la destitución de Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto. Cuartoscuro

El proyecto contempla mejorar la infraestructura educativa, ampliar capacidades operativas y avanzar en la contratación de maestros

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó impulsar acciones para “democratizar” al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y fortalecer su operación mediante un plan integral elaborado junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Durante su participación virtual en la sesión del Consejo General Consultivo del IPN, el secretario de Educación Pública señaló que el proyecto contempla mejorar la infraestructura educativa, ampliar capacidades operativas y avanzar en la contratación de maestras y maestros para atender las necesidades de la institución.

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En un videomensaje dirigido a integrantes del Consejo, felicitó a la comunidad politécnica por el 90 aniversario del Instituto y destacó el papel histórico del IPN en la construcción de la soberanía nacional.

“El Instituto Politécnico Nacional se constituyó para que la nación tuviera ingenieros, médicos y científicos propios; para no depender de nadie en aquello que define la independencia de un pueblo”, afirmó.

IMPULSO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Sostuvo que el contexto internacional actual vuelve indispensable fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del país.

“Son tiempos donde el mundo se ha endurecido y la lucha por la soberanía vuelve al centro de la vida nacional. Nuestra presidenta coincide en que una de las mejores estrategias para la defensa de nuestra soberanía es la del desarrollo tecnológico, la ciencia y todo lo que hace una realidad el Instituto Politécnico Nacional”, expresó.

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En medio del conflicto estudiantil y los paros que permanecen activos en algunas escuelas del Politécnico, Mario Delgado llamó a la comunidad a construir una ruta de diálogo con las y los estudiantes inconformes y sostuvo que el gobierno reconoce y respeta el derecho a la libre manifestación.

‘HAY DISPOSICIÓN’ EN EL GOBIERNO

Sin embargo, consideró que no puede existir una “cerrazón absoluta” cuando, dijo, hay disposición gubernamental para atender y resolver las demandas estudiantiles.

También calificó como una “paradoja” que, en nombre de la libertad de expresión, permanezca obstaculizada la operación de Canal Once, medio público perteneciente a la comunidad politécnica.

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“Resulta una gran paradoja que en nombre de la libertad de palabra se mantenga obstaculizada la operación del Canal Once, voz y patrimonio de la comunidad politécnica y un garante indiscutible de la libertad de expresión y de la vida democrática en nuestro país”, afirmó.

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