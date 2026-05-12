Señala CCE cambio de postura más ruda de Estados Unidos sobre T-MEC

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    Señala CCE cambio de postura más ruda de Estados Unidos sobre T-MEC
    José Medina Mora explicó que el diálogo con autoridades y organismos empresariales estadounidenses cambió en los últimos meses. Cuartoscuro

El presidente del Consejo sostuvo que actualmente la incertidumbre es lo único cierto respecto a la revisión del T-MEC

CDMX.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, afirmó que persiste la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC y señaló que en abril el gobierno de Estados Unidos modificó su postura frente al acuerdo comercial.

Durante su participación en la 35 Convención de Aseguradores, Medina Mora explicó que el diálogo con autoridades y organismos empresariales estadounidenses cambió en los últimos meses. Indicó que hasta marzo las conversaciones se desarrollaban de manera favorable, pero en abril hubo una postura distinta por parte de funcionarios de Estados Unidos.

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En ese sentido, el dirigente empresarial señaló que el mes pasado estuvo en México el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, quien transmitió una posición más estricta respecto al futuro del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.”En abril tomaron una postura mucho más ruda.

Estuvo el mes pasado aquí el Embajador Jamieson Earl Greer con una postura más dura, en donde, inclusive, llegó a decirnos que el Presidente Trump quería salirse del tratado, que no creía en el libre comercio, que iba a haber aranceles para todo el mundo, y que bueno, había un espacio para México, si queremos, que no es ni el Tratado de Libre Comercio ni el T-MEC ni el TLCAN, pero espacio, si trabajamos en reglas de origen y si trabajamos en disminuir compras del continente asiático y aumentar compras en Norteamérica”, comentó.

INCERTIDUMBRE, LO ÚNICO CIERTO SOBRE REVISIÓN DEL T-MEC

El presidente del CCE sostuvo que actualmente la incertidumbre es lo único cierto respecto a la revisión del T-MEC, debido a que el resultado dependerá de las decisiones del presidente estadounidense. No obstante, señaló que este escenario dejó de ser un elemento que detenga inversiones y pasó a incorporarse como un riesgo adicional para las empresas.

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”El 1º de julio no va a haber un cierre del Tratado, pero sí un anuncio de que vamos bien, y más adelante, en algún momento en que decida una sola persona, el Presidente Trump, se llegará a esa conclusión. No se sabe si querrá seguir el camino de que se renueve para que sean 16 años más con revisiones cada seis, o que no se renueve y que sean 10 años más con revisiones anuales. Sin embargo, esto es parte de la incertidumbre que ya está dentro de los negocios”, argumentó.

3 OBJETIVOS PRINCIPALES DE EMPRESARIOS MEXICANOS

Medina Mora explicó que el sector privado mexicano mantiene coordinación con organismos empresariales de Canadá y Estados Unidos para impulsar tres objetivos: mantener el tratado, conservar el libre comercio y garantizar arancel cero para productos que cumplan reglas de origen, incluida la sección 232 relacionada con acero y aluminio.

En materia económica, el presidente del CCE señaló que el organismo impulsa tres prioridades para recuperar el crecimiento: reactivar inversiones, acompañar la revisión del T-MEC e integrar a micro y pequeñas empresas a las cadenas productivas. Señaló que para atraer inversión se requiere certeza jurídica, seguridad, energía y agua.

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También destacó medidas anunciadas por el gobierno federal para agilizar permisos e inversiones, entre ellas la reducción de plazos regulatorios, la implementación de afirmativa ficta en ciertos proyectos y la creación de una ventanilla única para trámites energéticos.Según Medina Mora, algunos permisos para proyectos energéticos que antes tardaban hasta 18 meses ahora podrían resolverse en seis meses. Además, señaló que dependencias como Cofepris comenzaron a reducir rezagos en autorizaciones.

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