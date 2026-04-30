Suma Sinaloa siete ejecuciones en jornada de ataques y hechos violentos

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México
/ 30 abril 2026
    Suma Sinaloa siete ejecuciones en jornada de ataques y hechos violentos
    Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, fue ejecutado esta mañana. FOTO: Cuartoscuro José Betanzos Zárate

Este jueves fue asesinato el líder sindical Homar Salas, además del hallazgo de una pareja acribillada y de restos humanos en una hielera

CIUDAD DE MÉXICO.- Siete personas murieron en distintos hechos violentos registrados este jueves en Sinaloa, entre los que destacan el asesinato del líder sindical Homar Salas, el hallazgo de una pareja acribillada, restos humanos en una hielera y el incendio provocado de una vivienda al sur de Culiacán.

El secretario general electo del STASAC fue atacado a balazos en la cochera de su casa en Brisas del Humaya donde también resultó herido un escolta, quien pereció más tarde.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/alerta-rsf-que-la-libertad-de-prensa-esta-en-su-minimo-en-25-anos-por-la-criminalizacion-del-periodismo-DI20393440

Aunado a este crimen, autoridades localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer con impactos de arma de fuego al interior de un domicilio en la colonia 8 de Febrero.

En el sitio se hallaron diversos casquillos y se confirmó que un sujeto escapó del inmueble tras escucharse las detonaciones que alertaron a los cuerpos de seguridad.

ASEGURAN HIELERA CON RESTOS HUMANOS

Personal militar aseguró una hielera con restos humanos fragmentados y un mensaje escrito en una cartulina en las inmediaciones de la colonia El Cerrito.

El hallazgo ocurrió en la zona norte de la capital tras un reporte ciudadano que movilizó a los tres niveles de gobierno para el resguardo de la zona.

En la comisaría de Bacurimí sujetos desconocidos ejecutaron a un empleado de un local de venta de cocos identificado como Daniel Emilio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-es-mas-que-literatura-afirma-rocha-moya-contra-acusaciones-de-estados-unidos-HI20392948

A estos crímenes se sumó el deceso de un joven que fue atacado a balazos mientras conducía su vehículo frente a las instalaciones de la Novena Zona Militar.

El occiso de entre 25 y 30 años de edad murió en un hospital tras ser víctima de un ataque directo a balazos mientras circulaba sobre la Calzada Heroico Colegio Militar frente a las instalaciones militares.

INCENDIAN PROPIEDAD EN LA COLONIA ESTELA ORTIZ

El tripulante viajaba en un automóvil Chevrolet de color negro en dirección de norte a sur cuando fue interceptado por sicarios en el cruce con la calle Plan de Guadalupe.

Elementos de sanidad del Ejército Mexicano auxiliaron al conductor en el lugar del atentado, donde la unidad presentó múltiples impactos de bala en el parabrisas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-que-relacionan-a-rocha-moya-con-la-captura-de-el-mayo-y-la-muerte-de-hector-melesio-cuen-HI20394201

Desconocidos derribaron el portón de una casa en la colonia Estela Ortiz con un automóvil para después incendiar la propiedad.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que un conato de riña en el Centro de Internamiento para Adolescentes dejó un joven lesionado por golpes.

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Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

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