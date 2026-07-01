Superan ‘premios fiscales’ a inversión pública; equivalen a 4.4% del PIB

Dichas renuncias incluyen exenciones, tasas cero, deducciones, diferimientos y estímulos fiscales que suelen justificarse como herramientas técnicas para promover el desarrollo económico o garantizar derechos, pero constituyen en realidad —destaca el reporte— una forma de gasto público y un instrumento político.

Las renuncias recaudatorias sumaron en 2025 alrededor de 1.58 billones de pesos, un monto equivalente al 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto ( PIB ). Esta cifra es superior al total de la inversión pública y 43 veces mayor que el presupuesto de la Semarnat, por ejemplo, sin que estos beneficios contribuyan en todos los casos al crecimiento económico o al bienestar social, advierte un informe de Oxfam.

La evidencia disponible, indica la organización, muestra que las renuncias recaudatorias en México presentan importantes riesgos de regresividad, concentración y opacidad.

“En 2025, casi 75 de cada 100 pesos de las deducciones personales del ISR se concentraron en el 10 por ciento de los hogares con mayores ingresos, mientras que casi 80 de cada 100 pesos de las deducciones empresariales para la compra de vehículos beneficiaron al 10 por ciento de las empresas más grandes”, detalla el documento. “Algunos de estos mecanismos operan como subsidios indirectos para grandes corporaciones o favorecen dinámicas de especulación inmobiliaria”.

La tasa cero del IVA en alimentos, ejemplifica, aplica por igual sin importar si el producto se destina al consumo directo o se utiliza como insumo industrial.

“En sectores como la agroindustria, la industria cervecera o la producción de alimentos ultraprocesados, la tasa reducida sobre insumos primarios permite que las corporaciones adquieran productos agropecuarios sin pagar el impuesto y, al mismo tiempo, acrediten el IVA pagado en insumos intermedios como energía, envases, transporte o servicios profesionales”, abunda el informe presentado el pasado viernes.

Oxfam advierte que la importancia económica y política de las renuncias en México contrasta con su opacidad, regulación deficiente y rendición de cuentas insuficiente.

“El Estado mexicano deja de cobrar impuestos sin objetivos verificables, indicadores de desempeño, evaluación periódica, cláusulas de caducidad o datos abiertos que permitan analizar las renuncias, ni información para conocer a las personas beneficiarias, montos y resultados alcanzados”, apunta.