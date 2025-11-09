Tardaría 196 años acabar la pobreza en México

    Tardaría 196 años acabar la pobreza en México
    Destacan que para el caso de la población indígena se requieren 151 años para erradicar la pobreza; en cambio, para niños y niñas de 0 a 5 años se lograría hasta en 84 años. FOTO: REFORMA

Acción Ciudadana Frente a la pobreza destaca qué estados se consideran como ‘atrasados’ en materia de reducción de pobreza

A pesar de la reducción de la pobreza en el País, erradicar esta condición tomaría 57 años a nivel nacional, pero en estados como Campeche, Chiapas y Guerrero, que son los más atrasados, les llevaría 196 años.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtió que, con todo y que se mantuviera la velocidad en la reducción de pobreza, para 25 estados de la República este resultado se alcanzaría en más de 30 años.

La erradicación de la pobreza está muy lejos para todo el País, unos 57 años, y mucho más para muchos estados y grupos de población. Se requiere mantener lo logrado y acelerar el paso para no dejar a nadie atrás’, subrayó.

El observatorio manifestó que la reciente reducción de la pobreza es una buena noticia, pero falta mucho por hacer, debido a que hay grupos de población -como indígenas, niños en la primera infancia y adolescentes- en donde no se logra la meta de reducir la pobreza a la mitad.

Destacó que para el caso de la población indígena se requieren 151 años para erradicar la pobreza; en cambio, para niños y niñas de 0 a 5 años se lograría hasta en 84 años.

En tanto, a jóvenes de 18 a 29 años, se requerirían 62 años.

La reducción de la pobreza en México ocurre de manera desigual y para diferentes grupos de población. Pese al avance que reveló recientemente el INEGI en el periodo 2016-2024, si continúan las mismas estrategias de los últimos años, tomará al menos 57 años poner fin a la pobreza también se dejarían fuera grupos de población y estados que no alcanzan la meta de reducir la pobreza a la mitad, a más tardar en 2030, como fueron asumidas ante la ONU en 2015’, advirtió Acción Ciudadana.

Señaló que esperar décadas es inadmisible, por lo que se tienen que tomar medidas y crear alternativas para garantizar derechos a la educación, salud, cuidados y con acciones sustentables.

Acción Ciudadana destaca entre sus observaciones que la gran cantidad de jóvenes en el País está siendo desaprovechada.

Según su análisis, 85% de los jóvenes están fuera de la escuela y sin trabajo. Además, pese a que la reducción de la pobreza fue producto de la mejora del ingreso laboral, 30% de las personas con trabajo formal aún ganan salarios de pobreza.

Advierten también que solo un cuarto de la población en edad de trabajar (27%) tiene trabajo formal y que la creación de empleo se ha frenado.

El informe añade que la pobreza es siete veces mayor para mujeres con labores de cuidado y 21 veces mayor para las que realizan quehaceres domésticos.

