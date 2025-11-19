$!Temen inicie China conflicto comercial con México ante panorama de revisión del T-MEC

Ante el panorama de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el país se está volviendo más proteccionista contra China, lo que podría desencadenar un conflicto comercial con el gigante asiático, advirtieron especialistas.

Moody’s Ratings indicó que mientras países como Brasil, por ejemplo, se están inclinando a fortalecer los lazos económicos y políticos con China, México está haciendo lo opuesto.

“México, por el contrario, se está volviendo más proteccionista con respecto a China mientras busca preservar el libre comercio con Estados Unidos y Canadá”, señaló en su informe sobre mercados emergentes “Perspectiva 2026: los cambios en las políticas internas y la geopolítica son los principales riesgos para la estabilidad”.

La calificadora expuso que la posibilidad de cambios repentinos en los aranceles estadounidenses y la revisión del T-MEC el próximo año genera incertidumbre a los inversionistas.

“En México, la próxima revisión del T-MEC, prevista para mediados de 2026, está demorando las decisiones de inversión”, anotó la agencia.

Por separado, el equipo de análisis de Skandia destacó que el tablero comercial de México ha experimentado un giro notable.