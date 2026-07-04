Toma revisión del T-MEC a País con bajo crecimiento, advierten especialistas

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México
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    Toma revisión del T-MEC a País con bajo crecimiento, advierten especialistas
    La economía mexicana se ha mantenido estancado, en medio de las presiones de los aranceles y ahora la revisión del T-MEC. Reforma

Expertos consideran que si bien se libra la recesión, la actividad económica se mantiene estancada

CDMX.- El anuncio de las revisiones anuales del T-MEC se da en un momento en que México tiene serios problemas de crecimiento económico, coincidieron analistas de Grupo Coppel y Grupo Financiero Banorte.

“Esta decisión de Estados Unidos, del Presidente Trump, pues nos agarra en una situación complicada porque México tiene problemas para impulsar el crecimiento económico, el cual ha venido siendo estancado por distintas razones: en principio por la pandemia y recientemente por las expectativas tanto de la negociación del T-MEC como por procesos institucionales como la Reforma Judicial”, expuso Arturo Vieira, economista en jefe de Grupo Coppel.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/empresarios-piden-fortalecer-la-certeza-juridica-del-t-mec-ante-revisiones-anuales-del-tratado-DM21878964

“Creemos que la economía mexicana este año va a crecer solamente 1.3%... Es un crecimiento que nos salva de la recesión y que nos permite seguir generando empleos, aunque no de manera suficiente”, añadió.

Alejandro Cervantes, director ejecutivo de Economía Regional y Análisis Cuantitativo en Grupo Financiero Banorte, dijo que aunque las expectativas de crecimiento para el 2026 son mejores a las del año pasado se sigue estando por debajo del potencial que es de alrededor del 2.0%.

Señaló que Banorte proyecta un crecimiento del PIB mexicano de 1.4%.

“Realmente estamos lejos de alcanzar el crecimiento potencial”, manifestó.

https://vanguardia.com.mx/dinero/decision-de-eu-sobre-t-mec-no-genero-volatilidad-en-mercados-CM21872312

Anotó que las revisiones anuales del T-MEC, anunciadas el pasado miércoles, era algo que ya se esperaba, pero ayudará a disipar cierta incertidumbre porque si México hubiera tenido que llegar a una ratificación del T-MEC el 1 de julio era muy probable que sacrificara muchas de las ventajas competitivas que actualmente tiene.

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