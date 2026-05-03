Tráiler embiste camioneta que trasladaba bailarines en Hidalgo; hay 18 heridos

PACHUCA, HGO.- Al menos 18 personas, entre ellas algunos menores de edad, resultaron lesionadas debido al choque entre una unidad tipo van y un tráiler que circulaba sobre la autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 111, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. El siniestro se registró luego de que una camioneta en la que viajaba un grupo de bailarines fue impactada por un tráiler en la autopista Arco Norte. Según reportes, el grupo de lesionados forman parte de una agrupación de danza originarios de la comunidad de Tlaminulpa.

Los bailarines se trasladaban en una van tipo Urban a una presentación que tendrían en la Ciudad de México, sin embargo ya no pudieron llegar a su destino debido al accidente vial en el que se vieron implicados. ALGUNOS HERIDOS SERÁN TRASLADADOS A PACHUCA De acuerdo con reportes de los servicios de emergencia, los heridos fueron trasladados al Hospital Regional Tula-Tepeji para recibir atención médica y ser valorados.

Trascendió que algunos casos serían trasladados a Pachuca debido a que su estado de salud se reporta como delicado. Por su parte, se informó que la presidenta municipal de Atitalaquia, Claudia Aris Sandoval, acudió al Hospital para coordinar las acciones de apoyo a las familias de los lesionados.

LISTA DE LESIONADOS POR ACCIDENTE Los lesionados fueron identificados como: *Alexander Mendoza Lugo, 10 años *Ana Karen Villalba Ramírez, 29 años *Angelica Santos Rivas, 36 años *Matilde León Segura, 49 años *Dulce Fabiola Lugo Velázquez, 35 años *Nelly Chávez Peña, 54 años *Enrique Séptimo Estrada, 35 años *Michell D. séptimo Díaz, 13 años *Séptimo Rivas, 9 años *Regina Villalba Ramírez, 8 años *Mario Santillán Barrera, 60 años *Zoé Santillán Martínez, 5 años *María Socorro Sánchez López, 40 años *Daniel García Del Rosario, 45 años *Isaías Mendoza Leander, 41 años *Rosa Isela Martínez Juárez, 34 años *Alfredo Villalba García, 56 años *María de la Luz Ramírez Hernández, 53 años

Publicidad