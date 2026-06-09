Tras anunció del Gobierno Federal, Jalisco y Edomex suspenderán clases el jueves 11 de junio

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    Tras anunció del Gobierno Federal, Jalisco y Edomex suspenderán clases el jueves 11 de junio
    Sumándose a la medida anunciada por Claudia Sheinbaum para la inauguración del Mundial 2026, Jalisco y Estado de México también suspenderá clases y actividades presenciales de las dependencias federales. VANGUARDIA

Además, el gobierno de Jalisco suspenderá actividades en el sector público; en Edomex reanudarán clases el 12 de junio

Sumándose a la medida anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para la inauguración del Mundial 2026, Jalisco y Estado de México también suspenderá clases y actividades presenciales de las dependencias federales públicas para este 11 de junio.

El Gobierno de Sheinbaum, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, presentó el decreto para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración del Mundial 2026. En el Diario Oficial de la Federación se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-presenta-decreto-para-trabajadores-y-estudiantes-en-el-marco-de-la-inauguracion-del-mundial-en-la-cdmx-ME21253593

JALISCO SUSPENDE CLASES Y ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA

El gobernador de Jalisco Pablo Lemus anunció, a través de un video en redes sociales, la suspensión de actividades del sector público y las clases en el estado el próximo jueves 11 de junio, con motivo de la inauguración del Mundial de futbol, el cual se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.

Cabe destacar que el mismo día de la inauguración , en el Estado de Guadalajara también se llevará a cabo otro partido del Grupo A, Corea del Sur contra República Checa a las 20:00 horas.

Lemus afirma que la decisión se dio “en concordancia con lo anunciado hace unos momentos por la presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, en torno a la suspensión de actividades públicas el día de la inauguración del mundial, el próximo 11 de junio”.

“Quiero anunciar que aquí en Jalisco he firmado ya también un decreto que va exactamente en la misma línea (del Gobierno de Sheinbaum), exceptuando todos aquellos que vayan vinculados a situaciones de emergencia como la Coordinación de Protección Civil y Bomberos y todos los cuerpos de seguridad”, detalló el mandatario estatal.

El Gobierno de Jalisco alegó que dicha medida busca mejorar la movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara para que los ciudadanos puedan “disfrutar el partido inaugural” de la Selección Mexicana.

“Lo que buscamos es mejorar la movilidad en la ciudad y también que la ciudadanía pueda disfrutar el partido de fútbol inaugural del mundial 2026 de la selección mexicana de fútbol”, puntualizó el funcionario.

https://vanguardia.com.mx/informacion/donde-si-y-donde-no-en-que-estados-de-mexico-habra-suspension-de-clases-y-home-office-por-inauguracion-del-mundial-2026-KE21257368

EDOMEX TAMBIÉN SUSPENDE CLASES

Al igual que Jalisco y CDMX, el Estado de México no tendrán clases 4.3 millones de estudiantes de todos los niveles educativos de los sectores público y privado, con motivo de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) de Edomex, se reanudarán el viernes 12 de junio: “La suspensión de actividades aplica para instituciones de educación básica, media superior y superior, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades previstas durante la jornada inaugural, así como evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia”.

La suspensión se dará en preescolar, primaria y secundaria, así como nivel medio superior a superior; aunque solo será por ese día, ya que las clases se reanudarán de forma regular el viernes.

Y justificó la decisión como parte de las medidas de movilidad implementadas en la zona del Valle de México, con el objetivo de “evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes y padres de familia”.

https://vanguardia.com.mx/informacion/el-11-de-junio-2026-sera-feriado-por-la-inauguracion-del-mundial-esto-dice-la-lft-y-sep-AC21236978

¿QUÉ ESTABLECE EL DECRETO?

Luisa Alcalde, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, apuntó que el decreto se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto de los habitantes de la Ciudad de México como de los turistas visitantes, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se plantea aplicar modalidades de trabajo no presenciales únicamente para el día de la inauguración del Mundial.

Añadió que el decreto va dirigido a trabajadores de la Administración Pública Federal, trabajadores del sector privado y estudiantes, y recalcó que es para la Ciudad de México.

Afirmó que para los trabajadores de la Administración Pública Federal, las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas.

También se exhorta al sector privado y social en la Ciudad de México a que en todas las actividades administrativas no esenciales implementen esquemas de teletrabajo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/emite-estados-unidos-alerta-de-viaje-a-mexico-en-sedes-del-mundial-GH21269395

Finalmente, se suspenden las clases para todos los niveles educativos en la Ciudad de México.

Agregó que el decreto emitido por Claudia Sheinbaum fue ya publicado el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación.

Esta medida busca evitar congestionamientos y favorecer que la población pueda seguir el primer partido de la Selección Nacional. Mientras que el sector privado y empresas determinan de manera independiente si otorgan facilidades para home office o suspensión de actividades.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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