Toma la CNTE terminales de Pemex y casetas en Oaxaca, Chiapas y Guerrero

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México
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    Toma la CNTE terminales de Pemex y casetas en Oaxaca, Chiapas y Guerrero
    En Oaxaca, la Sección 22 de la CNTE también tomó casetas en los accesos a la capital y se manifestó frente al Aeropuerto. Cuartoscuro

Maestros de la CNTE en Chiapas tomaron la planta de abastecimiento de Pemex en Tuxtla Gutiérrez

CHILPANCINGO, GRO.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también protagoniza manifestaciones en los estados donde tiene presencia, bloqueando accesos a terminales de distribución de Pemex y tomando las casetas de peaje de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Maestros de la CNTE en Chiapas tomaron la planta de abastecimiento de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, donde bloquean los accesos a la terminal que suministra a la capital del estado y municipios aledaños.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-59-explosivos-caseros-en-transporte-de-pasajeros-sobre-la-carretera-mexico-cuernavaca-CC21238864

De acuerdo con autoridades locales, la gran mayoría de las escuelas de Chiapas continúan en paro lo que se extenderá hasta finales de la semana.

TOMAN CASETAS EN OAXACA

En Oaxaca, la Sección 22 de la CNTE también tomó casetas en los accesos a la capital y se manifestó frente al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, además de que mantiene el bloqueo a la Terminal de Abastecimiento y Despacho (TAD) de Pemex en Oaxaca.

Maestros oaxaqueños, de las regiones Cañada y Mixteca, tomaron la caseta de cobro de San Pablo Huitzo, de la autopista Oaxaca-Cuacnopalan donde permiten el tránsito de vehículos son pago de peaje.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-que-sigue-la-construccion-de-planta-de-gas-lp-en-tuxpan-FC21239378

En Chilpancingo, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) tomaron la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE.

EXTIENDEN PARO HASTA EL 12 DE JUNIO

Los profesores de la disidencia del SNTE extendieron su paro de labores hasta el próximo viernes 12 de junio para seguir con las movilizaciones.

Un contingente de maestros y normalistas de Ayotzinapa además de padres y madres de los 43 desaparecidos en Iguala partieron en varios autobuses a la Ciudad de México la madrugada de este lunes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-jalisco-no-descarta-ataques-del-crimen-por-mundial-dicen-estar-listos-JC21237817

Sin embargo, en la caseta de Tlalpan, el contingente no pudo seguir su ruta debido a que cientos de granaderos y la Guardia Nacional les impidieron el paso, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

DENUNCIAN A LA FGE

Elvira Veleces Morales, líder estatal de la Ceteg, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) integró 16 carpetas de investigación en su contra y de otros maestros que han participado en las protestas para exigir la Ley del ISSSTE.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/decomisa-policia-de-tamaulipas-293-narcocamaras-en-cinco-meses-MC21238703

“Aparte de que el gobierno nos criminaliza diciéndonos que somos revoltosos, chantajistas, provocadores y de la ultraderecha ahora también nos quieren encarcelar porque estamos defendiendo nuestros derechos como trabajadores”, expuso la líder de la Ceteg.

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