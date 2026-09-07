Tribunal anula multa del sexenio de AMLO a Iberdrola por rebasar 446 veces el tope legal

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    Tribunal anula multa del sexenio de AMLO a Iberdrola por rebasar 446 veces el tope legal
    La Justicia ordenó a la autoridad energética auditar de nuevo los comprobantes de la filial en Monterrey para verificar qué conceptos correspondieron a venta ilegal de energía a privados. Iberdrola
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El tribunal declaró excesiva y desproporcional la sanción de 9,145 mdp impuesta a Iberdrola por la CRE, al rebasar 446 veces el tope legal de 20.5 mdp permitido

Un tribunal federal resolvió que el anterior Gobierno impuso al consorcio español Iberdrola una multa 446 veces más alta que el máximo que permitía la ley, por haber vendido energía eléctrica generada en sus plantas a otras empresas privadas.

El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica declaró “excesiva y desproporcionada” la multa de 9 mil 145 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) —controlada por AMLO— le impuso a Iberdrola en mayo de 2022.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alistan-subasta-de-activos-de-ahmsa-en-monclova-coahuila-OA23326855

Dicha sanción fue la culminación de la ofensiva del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra Iberdrola, que terminó por vender las 28 plantas y parques de generación que operó en México durante más de 30 años.

“No puede desconocerse que la referida multa resulta excesiva, en tanto que rebasa el límite de lo ordinario y razonable, dado su monto, pues resulta desproporcionada con el monto del negocio y con la capacidad económica de la persona moral multada, y por tanto, prohibido por el artículo 22 constitucional” , afirmó el tribunal colegiado.

Agregó que la multa máxima que permitía la Ley de la Industria Eléctrica por vender energía a privados en 2019 era de 200 mil salarios mínimos, o 20,5 millones de pesos. El tribunal aclaró que, de imponerse una nueva multa, no podía exceder dicho tope.

Iberdrola había alegado que sus ventas a otras empresas no fueron ilegales, pero el tribunal consideró que sí excedieron los límites previstos en su permiso de autoabastecimiento.

Sin embargo, el tribunal también determinó que se tenían que revisar de nuevas todas las facturas emitidas por la filial Iberdrola Energía Monterrey en el periodo de enero de 2019 a agosto de 2020, para aclarar cuáles fueron específicamente para venta de energía, pues no en todas aparecía dicho concepto.

Desde que promovió el amparo contra la multa, Iberdrola obtuvo una suspensión para no pagarla, la cual tuvo que respaldar con cartas de crédito de varios bancos. Esta suspensión provocó ataques de López Obrador contra Ramón Lozano, el juez que la concedió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fox-es-un-traidor-a-la-democracia-pri-y-pan-regresan-al-pasado-claudia-sheinbaum-KA23327951

La CRE, que era un órgano descentralizado, ya no existe, por lo que la ejecución del amparo a favor de Iberdrola correspondió a la Comisión Nacional de Energía (CNE), que forma parte de la Secretaría de Energía (Sener).

El pasado 26 de junio, el CNE informó al juzgado que ya había cumplido el amparo mediante la emisión de una nueva resolución, que hasta ahora no ha sido publicada, por lo que se desconoce si volvió a imponer una multa bajo los lineamientos del tribunal.

El 19 de agosto se dio por cerrado el juicio de amparo, ya que Iberdrola no tuvo objeciones al cumplimiento por parte de la CNE.

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