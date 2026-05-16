Crimen organizado ‘cobra piso por vivir en casa’, denuncia Obispo de Morelos

CDMX.-El Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, acusó que el crimen organizado ha alcanzado niveles de crueldad inéditos al cobrar en Morelos “derecho de piso” a las familias por el simple hecho de habitar sus viviendas. En su discurso tras la 12ª Caminata por la Paz, en la que participaron cientos de fieles católicos e integrantes de la sociedad civil, el jerarca católico lanzó una dura alerta sobre la saña de las células delictivas en la entidad.

El líder religioso denunció que en el poblado de Huautla, en el municipio de Tlaquiltenango, el crimen organizado ha impuesto una cuota de derecho de piso a las familias desfavorecidas no por la venta de mercancías o comercios, sino por el simple hecho de habitar en sus propias viviendas. “El crimen organizado ha llegado a un grado de crueldad que ya no tiene nombre. Cobran piso simplemente por vivir allí, por tener una casa. No lo cobran por un negocio, lo cobran por existir en esa tierra que es suya y de la que el crimen quiere apropiarse sin más título que la amenaza y el miedo”, condenó el Obispo.

CRIMEN HA INTENTADO BORRAR HASTA LA PRESENCIA DE DIOS Durante su homilía y mensaje central, el también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) remarcó que el acoso criminal ha escalado a tal grado que el párroco de San Francisco de Asís, en Huautla, tuvo que abandonar de emergencia la localidad tras recibir amenazas de muerte directas, dejando al poblado en un absoluto desamparo espiritual y social. “Hoy Huautla está sin pastor, pensémoslo bien una comunidad empobrecida, golpeada por la migración, sometida al miedo del crimen organizado no tiene quién se le celebre la eucaristía, no tiene quien acompañe a los enfermos en su lecho de dolor o de muerte, no hay quién les bautice a sus recién nacidos, ni quién entierre a sus muertos.

“El crimen organizado no solo ha extorsionado a esa gente, ha pagado la última luz que les quedaba, ha intentado borrar hasta la presencia de Dios (...) como obispo de esa diócesis lo denunció con toda la fuerza de mi voz pastoral”, remarcó. MORELOS A LA CABEZA EN PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD El jerarca católico desglosó la realidad del estado sustentado en datos oficiales, recordando que Morelos se ubica en el primer lugar nacional en percepción de inseguridad (donde el 90 por ciento de los ciudadanos viven con miedo), primer lugar en feminicidios por proporción, primer lugar en violencia política y segundo lugar en homicidio doloso.

Asimismo, alertó que la entidad se posiciona en el décimo lugar en reclutamiento forzado de menores de edad por parte del narcotráfico a través de redes sociales, beneficiados por la segunda tasa de deserción escolar en bachillerato más alta del país.

El prelado también recriminó el abandono de las autoridades estatales y federales ante casos como el asesinato de Sandra Luz Rocha Camacho, activista afroamericana y delegada municipal de Temoac, quien fue ejecutada en agosto de 2025 tras denunciar públicamente redes de extorsión sin recibir ningún tipo de protección oficial. DATOS OFICIALES HAN SIDO MAQUILLADOS: CASTRO Ante este escenario, Castro Castro arremetió contra el uso de datos oficiales que acusó, han sido maquillados o manipulados con fines propagandísticos. “Mentir sobre la realidad también es una forma de violencia porque se termina lastimando otra vez a quienes ya han sufrido demasiado. Cuando el dolor de las víctimas se minimiza o se utiliza solamente como recurso político, se vuelve a crucificar su dignidad.

“La paz no nace de discursos optimistas ni de narrativas construidas para tranquilizar momentáneamente a la opinión pública”, enfatizó. Finalmente, aclaró a los tres niveles de gobierno que la movilización no busca la confrontación política, sino que es un recordatorio de que gobernar implica “no abandonar la responsabilidad de garantizar la seguridad de cada persona”. INSTAN A CONSTRUIR PAZ CONJUNTA La Diócesis de Cuernavaca instó a construir estructuras de paz conjuntas y exigió detener de inmediato la extorsión a los transportistas, erradicar la impunidad en los feminicidios y rescatar a los jóvenes de las garras de la delincuencia.

Vestidos de blanco, portando el estandarte de la Virgen de Guadalupe, palomas blancas y pancartas con consignas que exigían el cese de la violencia en la entidad, el contingente avanzó por la avenida Emiliano Zapata con dirección a la Catedral de Cuernavaca. Entre cánticos religiosos y aplausos de apoyo por parte de los ciudadanos, la movilización estuvo encabezada por el jerarca católico local que lanzó un llamado a la unidad y la justicia social. Al frente de la marcha caminó Monseñor Ramón Castro Castro, y junto a él avanzaron colectivos de madres buscadoras, quienes portaban los retratos de sus familiares desaparecidos y clamaban por justicia en calidad de víctimas indirectas de la delincuencia organizada que asola al estado, actualmente gobernado por la morenista Margarita González Saravia.

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