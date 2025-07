Van por rehabilitación de espacios públicos en alcaldía Cuauhtémoc, de CDMX: apuestan por parques de bolsillo

CDMX.- La alcaldía Cuauhtémoc anunció un plan de recuperación urbana centrado en la rehabilitación de espacios públicos y la creación de nuevos parques de bolsillo, como parte del modelo de desarrollo integral denominado Atlas Cuauhtémoc.

Durante su presentación, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para devolver a cada alcaldía los recursos que genera por concepto de impuesto predial, con el objetivo de invertirlos directamente en beneficio de la población local.

TE PUEDE INTERESAR: Cuidar espacios públicos aumenta ventas en negocios hasta 30 por ciento y cuida la salud mental

“Devuélvanle a cada alcaldía lo que se genera de predial y me comprometo a que en tres años haremos lo que no se ha podido en treinta”, señaló la mandataria, al destacar que alcaldías como Cuauhtémoc contribuyen de manera significativa al Producto Interno Bruto de la capital, pero no reciben recursos proporcionales a su aportación ni a sus necesidades urbanas.

El Atlas Cuauhtémoc es una estrategia basada en evidencia técnica, diagnóstico territorial y participación ciudadana, que busca transformar la planeación urbana de la demarcación, dio a conocer Rojo de la Vega.