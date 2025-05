Cuidar espacios públicos aumenta ventas en negocios hasta 30 por ciento y cuida la salud mental

TE PUEDE INTERESAR: ¿Te interesa ser policía? En Ramos Arizpe aún puedes inscribirte

También señaló que existe un aumento en los lazos comunitarios, particularmente entre las infancias, escenario que se ha perdido con generaciones.

“Posterior a hacer una intervención se junta un grupo de niños y esto significa que tienes amiguitos en el barrio, no nada más tienes amiguitos en la escuela o no nada más te llevas con tus primas, tus primos, y esas conexiones, esas experiencias no te las da otro espacio que no sea el espacio público”, mencionó.

PREVIENE ADICCIONES Y CUIDA SALUD MENTAL

Lozano señaló que hay una fuerte relación entre la calidad del espacio público y el consumo de sustancias en los jóvenes, pues no encuentran posibilidades de encuentro colectivo fuera de la escuela.

Indicó que este encuentro permite que una infancia defina sus gustos y sus intereses; sin embargo, fuera del espacio público no se expone a ese descubrimiento.

“No haber construido una identidad, una autoconfianza cuando eres adolescente te destruye y entonces quieres encajar en algo. Si no hay nada que hacer, si no hay oportunidades —que muchas veces pasa en ciudades medianas, pequeñas—, pues no hay muchas cosas que hacer.

“Si no hay oportunidades de explorar con otras cosas, obviamente vamos a explorar con lo que esté cerca. Y si lo que está cerca es el cristal o si vemos que eso es lo que hace todo mundo, con eso es con lo que exploramos”, apuntó.