Ve OCDE incierto pago de pensiones en México

Si bien la reforma de 2024 al sistema de pensiones en México equilibra sustancialmente la expectativa de ingresos para quienes se retiren bajo el esquema de contribuciones definidas (Afores), el financiamiento del nuevo modelo es todavía incierto, advierte un informe de la OCDE publicado esta semana.

Una nota sobre México en el Panorama de las Pensiones 2025 recuerda que en mayo de 2024, el País introdujo un complemento basado en los ingresos al sistema obligatorio de capitalización de contribuciones definidas.

“El nuevo beneficio se creó debido a que las pensiones son actualmente bajas, ya que el sistema aún está en desarrollo, la tasa de contribución actual es baja y la alta informalidad erosiona la cobertura”, señala.

El complemento, remarca, modifica la naturaleza de sus pensiones al romper el vínculo entre las contribuciones y las prestaciones para gran parte de la población.

Garantiza, detalla, que los pensionados reciban el 100 por ciento de su último salario mensual, hasta el salario mensual promedio al momento de la introducción del complemento.

El límite, apunta, se ajusta a la inflación, por lo que con el tiempo es probable que el complemento se reduzca en términos relativos; primero, para quienes perciben ingresos altos y medios, y finalmente, también para quienes perciben ingresos más bajos.

La reforma, prevé, generará una pensión muy alta en relación con los ingresos de toda la vida, incluso para trabajadores con períodos de cotización cortos.

El esquema, advierte, genera muchas ineficiencias, incluyendo importantes desincentivos para aceptar empleos con salarios más bajos tras una pérdida de la ocupación en la segunda parte de la carrera profesional.

Además, anota, México ha extendido la cobertura obligatoria a los trabajadores de plataformas digitales a partir de junio pasado, tras la extensión a las trabajadoras domésticas en 2022.

Además, subraya, no está claro cómo se financiará esta reforma a lo largo del tiempo.

“Se supone que el complemento introducido se financiará con diversas fuentes, varias de las cuales son transferencias únicas. El plan se financiaría parcialmente con cuentas inactivas (es decir, cuentas no reclamadas cuyo titular no puede ser contactado), lo que probablemente no proporcione una fuente de financiación sostenible”, alerta.

“Por lo tanto, no está claro cómo las medidas de financiación previstas para este complemento podrán cubrir las promesas realizadas a largo plazo”.

El informe advierte que, aunque la población mexicana es aún muy joven respecto al promedio de la OCDE, la drástica disminución de la tasa global de fecundidad en el País durante las últimas décadas producirá pronto un envejecimiento muy rápido.

“Al igual que Costa Rica, México combina altos niveles de ingresos relativos promedio y una alta desigualdad de ingresos entre las personas mayores de 65 años”, apunta.