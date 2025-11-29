La vejez sin seguridad: crece la informalidad entre mayores de 65 años en todo el país

CDMX.- Entre julio y septiembre de este año, en México se encontraban ocupadas 3.5 millones de personas de 65 años y más, de las cuales 77.6% —equivalente a 2.7 millones— laboraban en la informalidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte indica que, durante el último año, la informalidad sumó a 56 mil adultos mayores, mientras que el empleo formal eliminó 42 mil plazas para este grupo etario, lo que consolida una tendencia de desplazamiento hacia esquemas laborales sin protección.

Los mexicanos de 65 años y más constituyen actualmente el grupo con mayor tasa de informalidad del país, condición en la que carecen de seguridad social, pensión suficiente y protección legal e institucional por el trabajo que desempeñan.

Analistas de la organización México, ¿Cómo Vamos? señalaron que la elevada informalidad en este segmento de la población refleja una falla estructural del mercado laboral, que es incapaz de absorber a los adultos mayores en empleos con derechos.

Los especialistas explicaron que la informalidad está estrechamente vinculada con los niveles de pobreza laboral en cada región, ya que el ingreso promedio de un trabajador formal es casi el doble que el de uno informal, lo que incrementa la vulnerabilidad económica en la vejez.

Por entidad federativa, el Estado de México concentra la mayor población de adultos mayores en la informalidad, con 364 mil personas ocupadas en esta condición. Le siguen Veracruz, con 215 mil, y la Ciudad de México, con 210 mil, según las cifras de la ENOE.

Para el director de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup, Fernando Bermúdez Pire, la incapacidad del sector formal para absorber a la Población Económicamente Activa, aunada al crecimiento sostenido de la informalidad, evidencia un deterioro estructural crítico en el mercado laboral mexicano.

“Los contrastes regionales entre las tasas de informalidad evidencian la desigualdad de oportunidades laborales. La realidad subyacente es una migración forzada hacia la precariedad laboral”, concluyó el directivo.

Especialistas advirtieron que, sin políticas públicas enfocadas a la inclusión laboral de los adultos mayores y al fortalecimiento del empleo formal, la informalidad seguirá siendo el principal refugio de quienes no logran retirarse completamente del mercado de trabajo. Con información de El Universal