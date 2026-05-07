Por reestructura absorberá Pemex a casi todas sus filiales

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Pemex absorberá prácticamente todas sus empresas filiales como parte de la reestructura administrativa de la petrolera, por lo que de alrededor de 40 compañías sólo permanecerán tres o cuatro. La Mandataria explicó que las funciones de esas filiales serán integradas directamente a la estructura de Pemex, luego que la reforma energética ya eliminó a las subsidiarias de la empresa estatal.

“Prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex, son 40 filiales y van a quedar como tres o cuatro, nada más”, afirmó. “Por ejemplo, la que produce fertilizantes; está otra que ayuda a exportación, además de Pemex Internacional, que también se queda. Y se le puso el nombre de Servicios Logísticos”.

GASOLINAS BIENESTAR CAMBIA SU NOMBRE Durante la mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum confirmó además que la empresa Gasolinas Bienestar cambió recientemente de nombre y ampliará sus funciones en logística y distribución de combustibles en México. La filial había quedado bajo atención pública luego de que reportes entregados por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) revelaron que era utilizada para exportar petróleo y combustibles a Cuba.

“También esa filial de Pemex era una de las filiales que exportaban a Cuba combustible. Se cambió recientemente de nombre porque prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex”, dijo. La Presidenta explicó que la empresa mantendrá actividades relacionadas con Gasolineras Bienestar y nuevas tareas vinculadas con logística y distribución de combustibles. “No solamente es la exportación y lo que tiene que ver con Gasolineras del Bienestar, sino también tiene otras actividades relacionadas con la logística de la distribución de los combustibles”, comentó. ¿CÓMO OPERAN LAS FILIALES DE PEMEX? La Secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que las filiales de Pemex operan bajo esquemas administrativos similares a empresas privadas, lo que volvió más compleja su integración a la nueva estructura corporativa. “En la reforma, lo que hicimos fue que las subsidiarias, que también eran similares a empresas privadas, se integraran verticalmente en la estructura de Pemex y pudieran darse una operatividad como una sola empresa.

“Ahora vamos a integrar las funciones que hacen estas filiales también a las funciones estratégicas de la empresa. Ya tenemos prácticamente lista la reforma y estamos en los trámites administrativos para poder integrar a la estructura de Pemex las funciones de estas filiales”.

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