Por reestructura absorberá Pemex a casi todas sus filiales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Por reestructura absorberá Pemex a casi todas sus filiales
    ”Prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex, son 40 filiales y van a quedar como tres o cuatro, nada más”, afirmó la presidenta Sheinbaum. FOTO: Cuartoscuro Presidencia

La empresa Gasolinas Bienestar cambió recientemente de nombre y ampliará sus funciones en logística y distribución de combustibles

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Pemex absorberá prácticamente todas sus empresas filiales como parte de la reestructura administrativa de la petrolera, por lo que de alrededor de 40 compañías sólo permanecerán tres o cuatro.

La Mandataria explicó que las funciones de esas filiales serán integradas directamente a la estructura de Pemex, luego que la reforma energética ya eliminó a las subsidiarias de la empresa estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/legisladores-morenistas-y-aliados-se-reunen-con-sheinbaum-en-palacio-nacional-AE20537632

“Prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex, son 40 filiales y van a quedar como tres o cuatro, nada más”, afirmó.

“Por ejemplo, la que produce fertilizantes; está otra que ayuda a exportación, además de Pemex Internacional, que también se queda. Y se le puso el nombre de Servicios Logísticos”.

GASOLINAS BIENESTAR CAMBIA SU NOMBRE

Durante la mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum confirmó además que la empresa Gasolinas Bienestar cambió recientemente de nombre y ampliará sus funciones en logística y distribución de combustibles en México.

La filial había quedado bajo atención pública luego de que reportes entregados por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) revelaron que era utilizada para exportar petróleo y combustibles a Cuba.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-ante-la-fgr-a-55-politicos-por-narcoeleccion-en-sinaloa-KE20539210

“También esa filial de Pemex era una de las filiales que exportaban a Cuba combustible. Se cambió recientemente de nombre porque prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex”, dijo.

La Presidenta explicó que la empresa mantendrá actividades relacionadas con Gasolineras Bienestar y nuevas tareas vinculadas con logística y distribución de combustibles.

“No solamente es la exportación y lo que tiene que ver con Gasolineras del Bienestar, sino también tiene otras actividades relacionadas con la logística de la distribución de los combustibles”, comentó.

¿CÓMO OPERAN LAS FILIALES DE PEMEX?

La Secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que las filiales de Pemex operan bajo esquemas administrativos similares a empresas privadas, lo que volvió más compleja su integración a la nueva estructura corporativa.

“En la reforma, lo que hicimos fue que las subsidiarias, que también eran similares a empresas privadas, se integraran verticalmente en la estructura de Pemex y pudieran darse una operatividad como una sola empresa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-abusar-y-embarazar-a-un-menor-dan-64-anos-de-prision-a-un-hombre-en-nl-BE20535352

“Ahora vamos a integrar las funciones que hacen estas filiales también a las funciones estratégicas de la empresa. Ya tenemos prácticamente lista la reforma y estamos en los trámites administrativos para poder integrar a la estructura de Pemex las funciones de estas filiales”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


hidrocarburos
combustibles
Energía

Localizaciones


CDMX
Cuba
Estados Unidos

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PEMEX

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Torreón: Los votos por goteo

Torreón: Los votos por goteo
true

Sinaloa: AMLO sabía todo

Sesenta y cuatro años deberá pasar un hombre en prisión tras ser encontrado culpable de abusar y embarazar a una menor de edad en Nuevo León.

Por abusar y embarazar a un menor dan 64 años de prisión a un hombre, en NL
FGJCDMX reconoció omisiones en la búsqueda e identificación de Julio César Cervantes, cuyo cuerpo fue donado al IPN sin aviso.

Tras años, FGJCDMX ofrece disculpa por caso de Julio César Cervantes; cuerpo fue donado al IPN sin avisar
Frente frío 49 provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Frente frío provocará lluvias intensas, granizadas y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Algunos beneficiarios podrán recibir hasta 24 mil pesos durante mayo de 2026, dependiendo del tipo de cultivo y las hectáreas registradas.

Estos beneficiarios del Banco del Bienestar recibirán pagos de hasta 24 mil pesos en mayo
Eiza González protagoniza este comercial de la plataforma de criptomonedas.

Causa Bitso expectativa con ‘película’ de Eiza González
Dennis te Kloese será el nuevo responsable del proyecto deportivo de Rayados, tras la salida de José Antonio “Tato” Noriega y la reestructura interna del club de Monterrey.

Oficial: Dennis te Kloese asume el mando deportivo de Rayados; Tato Noriega deja al Monterrey