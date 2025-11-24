Viviendas del Bienestar... ¿Cuándo serán las asambleas y sorteos para las 500 mil casas del Conavi?

Rodrigo Chávez Contreras, director general de Conavi, explicó que el objetivo es iniciar la asignación de viviendas antes de concluir el año. Este proceso marca el arranque formal del proyecto que busca entregar 500 mil viviendas proyectada hasta 2030 , enfocadas en sectores de la población con mayor necesidad de acceso a un hogar digno. La estructura del sorteo permitirá que las primeras viviendas se asignen d e manera equitativa, priorizando a quienes cumplan los criterios establecidos.

La Comisión Nacional de Vivienda ( Conavi ) confirmó que del 1 al 18 de diciembre se llevarán a cabo las asambleas y sorteos , con notario público, para seleccionar a las primeras personas beneficiarias del programa Vivienda Bienestar , una de las iniciativas habitacionales más ambiciosas del gobierno federal. Estos procesos estarán supervisados por personal de SEDATU , Conavi , Bienestar , la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno , además de un interventor de la Secretaría de Gobernación para garantizar transparencia y legalidad.

Las asambleas serán espacios informativos donde se explicará el proceso de asignación, derechos, obligaciones y tiempos estimados de entrega. Posteriormente, los sorteos garantizarán que la distribución sea justa. Las y los asistentes conocerán directamente cómo se eligen las primeras viviendas disponibles en diferentes regiones del país.

AVANCE EN PREDIOS Y META HABITACIONAL PARA 2025

Chávez Contreras informó que la Conavi cuenta con 393 predios dentro de su reserva territorial, que suman 1,640 hectáreas destinadas a la construcción de comunidades completas. En estos terrenos se proyectan 221,477 viviendas para los próximos años. Sobre la meta 2025, detalló que ya se trabaja activamente en 206 predios para edificar 86,151 viviendas distribuidas en diferentes entidades de México.

Dentro de este avance, 52,366 viviendas ya están contratadas y actualmente en proceso de obra en 131 predios, mientras que 29,810 viviendas continúan con labores preliminares como cimentación y preparación del terreno. Además, un bloque adicional de 3,975 viviendas está en fase de contratación y se incorporará en los próximos meses al desarrollo nacional.

El funcionario destacó que el 20 por ciento de las viviendas estará destinado a jóvenes que estudian, trabajan o requieren opciones de vivienda en renta. Este enfoque pretende ampliar las oportunidades de acceso a vivienda para sectores tradicionalmente excluidos, reduciendo brechas de desigualdad y mejorando las condiciones de vida.

ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS Y PERFIL DE FAMILIAS REGISTRADAS

Durante la segunda quincena de diciembre, la Conavi entregará 1,530 viviendas en diversos estados del país como parte del avance de obra. Estas primeras entregas corresponden a predios donde se registran mayores progresos en cimentación, estructuras y etapas iniciales de construcción. Con esto se busca iniciar 2026 con las primeras comunidades habitacionales ya ocupadas.

En cuanto al interés ciudadano, el programa suma 216,602 familias registradas tras cerrar tres etapas de inscripción. Del total, 78% son mujeres, 62% se identifica como joven, 31% como jefa de familia, 6% como persona indígena y 4% con alguna discapacidad. Estas cifras muestran que la demanda proviene de sectores prioritarios para políticas públicas de vivienda social.

La Conavi aseguró que se mantendrá la vigilancia en todas las etapas del proceso para garantizar transparencia, justicia y legalidad. Las familias seleccionadas serán contactadas de forma oficial y deberán cumplir con los lineamientos establecidos para avanzar en la asignación de su nueva vivienda.

DATOS CURIOSOS

• Una quinta parte de las viviendas se reservará exclusivamente para jóvenes.

• Conavi opera en 393 predios, distribuidos en todo el país.

• Más del 75% de las personas inscritas son mujeres.