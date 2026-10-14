Anuncia Brugada creación de banco público en CDMX y nuevo plantel de la UNAM

CDMX.- La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de un banco de la Ciudad de México y un nuevo plantel de la UNAM. “Anunció la creación del Banco de la Ciudad de México, el brazo financiero de la transformación. Presentaremos un proyecto para construir una banca pública de desarrollo para acelerar el crecimiento, la inversión y el emprendimiento”, dijo ante el Congreso local en su Segundo Informe de Gobierno.

De forma sarcástica, señaló a la oposición y les dijo que no se espanten, pues será una iniciativa que irá de la mano con la iniciativa privada. “No se asusten, los que se pueden asustar con esto, lo vamos a hacer incluso con la iniciativa privada”, subrayó.

NUEVO PLANTEL DE LA UNAM SE UBICARÁ EN LA ZONA SURORIENTE Respecto al plantel de la UNAM, Brugada anunció la obra de la que no brindó más detalles, salvo que la zona donde se proyecta es el suroriente. La edificación estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y dijo que se prevé “en etapas”. En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo equipará y operará.

La capacidad será para 20 mil estudiantes, añadió la mandataria local. “Para aumentar la matrícula de miles de jóvenes que son excluidos”, dijo.