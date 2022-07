Migrantes en Texas: “si yo lo tuviera de frente, lo agarraba a cachetadas”, declara madre del chofer

“Si yo lo tuviera de frente lo agarraba a cachetadas”, dijo la madre del chofer del tráiler en el que murieron 53 migrantes asfixiados en las inmediaciones de San Antonio, Texas.

“¿Por qué lo hiciste?, ¿por qué?; Nunca habías hecho algo así” expresó la mujer de avanzada edad.

Homero Zamorano, quien supuestamente conducía el vehículo drogado, lo que para su madre no fue una sorpresa. “Fue el que me salió más descarriado”, dijo.

“Yo siempre le decía, a mí no me andes trayendo a tu gente, aquí en donde yo vivo, lo que tú hagas eso es tu problema, pero si te encierran no me andes buscando”, dijo la madre de Homero, entrevistada por Univisón en Estados Unidos.

Según la familiar del chofer, éste algunas veces “andaba en Florida, a veces andaba en Nueva York”, en referencia al tráfico de personas del que se le acusa.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, informó que el ICE - Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés- reportó tres detenidos, entre los que se encuentra Homero Zamorano, quien fue identificado como el conductor del tráiler y quien se hizo pasar como sobreviviente.

Dos de los hombres detenidos por su supuesta vinculación con la muerte por asfixia de 53 migrantes en un camión abandonado en San Antonio, Texas, podrían enfrentarse a cadena perpetua o pena de muerte si se confirma su implicación en el caso.