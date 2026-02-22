Monreal reconoce operativo en Tapalpa y respalda liderazgo de Sheinbaum en estrategia de seguridad

Noticias
/ 22 febrero 2026
    Monreal reconoce operativo en Tapalpa y respalda liderazgo de Sheinbaum en estrategia de seguridad
    el mensaje de Monreal generó reacciones encontradas en el debate público, con cuestionamientos y respaldos sobre el alcance del operativo. CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

TEMAS


política
operativos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

La declaración se dio mientras persistían reportes de bloqueos y afectaciones en varias entidades del occidente y el Bajío

CDMX.- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció el resultado del operativo federal realizado esta mañana en Tapalpa, Jalisco, en el que, de acuerdo con información preliminar difundida, murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un mensaje público, Monreal subrayó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública “continúa brindando resultados”, al destacar el fortalecimiento de áreas de inteligencia e investigación.

El legislador vinculó ese enfoque con el trabajo del Congreso, al señalar que reformas aprobadas por la mayoría legislativa permitieron impulsar capacidades institucionales orientadas a investigación y operación en materia de seguridad.

La postura se dio en un contexto de reportes de violencia y bloqueos atribuidos a una reacción del CJNG, con incendios de vehículos y cierres carreteros en diversas zonas del occidente del país y otras entidades.

La confirmación del abatimiento del presunto líder criminal fue reportada por medios internacionales, mientras autoridades mexicanas mantenían acciones operativas para recuperar vialidades y contener incidentes vinculados a esa jornada.

En ese escenario, el mensaje de Monreal generó reacciones encontradas en el debate público, con cuestionamientos y respaldos sobre el alcance del operativo y la efectividad de la política de seguridad, sin que ello modificara el carácter preliminar de la información disponible al momento.

Hasta el último reporte, continuaban los despliegues de seguridad en zonas con afectaciones, a la espera de actualizaciones institucionales sobre el balance de hechos y la evolución de la situación en los estados donde se reportaron disturbios.

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

