Monreal reconoce operativo en Tapalpa y respalda liderazgo de Sheinbaum en estrategia de seguridad

CDMX.- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció el resultado del operativo federal realizado esta mañana en Tapalpa, Jalisco, en el que, de acuerdo con información preliminar difundida, murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un mensaje público, Monreal subrayó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública “continúa brindando resultados”, al destacar el fortalecimiento de áreas de inteligencia e investigación.

El legislador vinculó ese enfoque con el trabajo del Congreso, al señalar que reformas aprobadas por la mayoría legislativa permitieron impulsar capacidades institucionales orientadas a investigación y operación en materia de seguridad.

La postura se dio en un contexto de reportes de violencia y bloqueos atribuidos a una reacción del CJNG, con incendios de vehículos y cierres carreteros en diversas zonas del occidente del país y otras entidades.

La confirmación del abatimiento del presunto líder criminal fue reportada por medios internacionales, mientras autoridades mexicanas mantenían acciones operativas para recuperar vialidades y contener incidentes vinculados a esa jornada.

En ese escenario, el mensaje de Monreal generó reacciones encontradas en el debate público, con cuestionamientos y respaldos sobre el alcance del operativo y la efectividad de la política de seguridad, sin que ello modificara el carácter preliminar de la información disponible al momento.