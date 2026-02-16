‘Morena no está dividido’, dice Sheinbaum; acusa bots y ‘barbaridades’ contra México rumbo a 2027

/ 16 febrero 2026
    ‘Morena no está dividido’, dice Sheinbaum; acusa bots y ‘barbaridades’ contra México rumbo a 2027
    La mandataria señaló que hay integrantes de la oposición que están en contra de su administración. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

política

CDMX

Claudia Sheinbaum

Morena

Desde Palacio Nacional, la presidenta rechazó esa narrativa y trasladó el foco hacia las críticas de la oposición

CDMX.- Después de que se publicó que Morena se encuentra “dividido” y “cuarteado” a seis meses de que inicie el proceso electoral de 2027, derivado de por lo menos 10 fisuras entre integrantes del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que existan “fisuras” al interior del movimiento.

En su conferencia matutina de este lunes 16 de febrero, en Palacio Nacional, la mandataria señaló que hay integrantes de la oposición que están en contra de su administración y cuestionó a quienes acudieron a la Conferencia Política de Acción Conservadora, al afirmar que ahí se expresaron “barbaridades” en contra de México.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México

Sheinbaum sostuvo que ese grupo tiene recursos y, según dijo, los utiliza para impulsar acciones en plataformas digitales con el objetivo de denostar y calumniar.

En ese contexto, la presidenta defendió la presencia de la actriz Salma Hayek, quien asistió el domingo a la presentación de incentivos para el cine mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden fiesta clandestina en la que detectan menores ingiriendo alcohol, en Nuevo León

La mandataria afirmó que México es “el país más empoderado del mundo”, al referirse al momento político y social del país.

Sobre el ambiente de críticas, Sheinbaum mencionó que hay comentaristas que coinciden en sus señalamientos y atribuyó esa reiteración a una coordinación en sus mensajes.

El Universal

El Universal

