‘Morena no está dividido’, dice Sheinbaum; acusa bots y ‘barbaridades’ contra México rumbo a 2027

CDMX.- Después de que se publicó que Morena se encuentra “dividido” y “cuarteado” a seis meses de que inicie el proceso electoral de 2027, derivado de por lo menos 10 fisuras entre integrantes del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que existan “fisuras” al interior del movimiento.

En su conferencia matutina de este lunes 16 de febrero, en Palacio Nacional, la mandataria señaló que hay integrantes de la oposición que están en contra de su administración y cuestionó a quienes acudieron a la Conferencia Política de Acción Conservadora, al afirmar que ahí se expresaron “barbaridades” en contra de México.

Sheinbaum sostuvo que ese grupo tiene recursos y, según dijo, los utiliza para impulsar acciones en plataformas digitales con el objetivo de denostar y calumniar.

En ese contexto, la presidenta defendió la presencia de la actriz Salma Hayek, quien asistió el domingo a la presentación de incentivos para el cine mexicano.

La mandataria afirmó que México es “el país más empoderado del mundo”, al referirse al momento político y social del país.

Sobre el ambiente de críticas, Sheinbaum mencionó que hay comentaristas que coinciden en sus señalamientos y atribuyó esa reiteración a una coordinación en sus mensajes.