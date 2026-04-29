Morena perfila a Ariadna Montiel para dirigir el CEN y aliados piden ‘piso parejo’ rumbo a 2027

CDMX.- Morena perfila la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), decisión que se someterá a votación el próximo domingo 3 de mayo durante su Congreso Nacional. Morena integrará a la recién nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, y al secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, como parte de una nueva configuración de mando en el partido.

Gustavo López Montiel, profesor-investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, señaló que estos cambios buscan apuntalar la negociación y la operación financiera y territorial del partido ante encuestas que reflejan una reducción de curules en la Cámara de Diputados. Gustavo López Montiel afirmó: “Definitivamente, la Presidenta no quiere perder lo que ganó en 2024... prefiere hacer estos cambios... para tratar de prevalecer con la fuerza legislativa que tiene hoy”, y sostuvo que el relevo también implicaría ajustes en el área de finanzas del partido.

Gustavo López Montiel consideró que la llegada de Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones envía un mensaje sobre el filtro de candidaturas y sostuvo que “las candidaturas deben forzosamente pasar por el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum”. Senadores del PT, PVEM y PRI exhortaron a la virtual nueva dirigente a no utilizar su conocimiento sobre padrones de programas sociales, acumulado durante su paso por la Secretaría de Bienestar, para favorecer aspirantes en el proceso interno ni en las elecciones intermedias de 2027.

Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, dijo que en la mesa de diálogo de partidos aliados se está pidiendo “piso parejo” y advirtió sobre el riesgo de institucionalizar el uso de programas sociales para beneficio partidista. Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde, sostuvo que es respetuoso de las decisiones internas de cada partido, pero pidió cuidar “el mal uso o el uso inadecuado de los programas sociales”, y solicitó neutralidad en su aplicación durante el proceso interno y la elección de 2027.

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