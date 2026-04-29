Morena respalda a FGR por caso Rocha; Comisión Permanente registra toma de tribuna por acusación

CDMX.- Morena respaldó la actuación del gobierno de México y de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico, y afirmó que confía en el trabajo que realizará la institución. Morena sostuvo en un comunicado que la FGR actuará “sabiendo que cualquier decisión se tomará con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de nuestra soberanía”, al referirse al curso que seguirá el caso.

Morena rechazó la solicitud hecha por el gobierno de Donald Trump a México para la detención y extradición de 10 funcionarios mexicanos, al argumentar que no se han presentado “datos de prueba”, lo que, afirmó, vulnera “principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación”. Morena también respaldó la denuncia de la FGR sobre una presunta violación a la confidencialidad prevista en tratados internacionales y sostuvo que Estados Unidos no la respetó, “afectando la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países”.

La instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión registró la toma de tribuna de legisladores de Morena para impedir que se hablara del caso del gobernador Rubén Rocha, en una sesión marcada por confrontaciones entre oficialismo y oposición. El senador del PAN, Ricardo Anaya, expuso en tribuna la gravedad del asunto y mostró la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el mandatario sinaloense, así como contra el senador morenista Enrique Inzunza y otros funcionarios, lo que detonó la reacción de legisladores del bloque oficialista.

El diputado de Morena, Gabriel Hernández, subió a la tribuna e intentó interrumpir el discurso del panista durante varios minutos, mientras otros legisladores se sumaron al bloqueo. Diputados y senadores de oposición también subieron y confrontaron a los morenistas; minutos después, ambos grupos bajaron y Anaya retomó su intervención. “Hay solicitud de detención con fines de extradición, es decir, para efectos prácticos, lo que las autoridades de Estados Unidos piden son dos cosas. Uno, que se detenga al gobernador de Sinaloa de manera urgente y segundo que se inicie un procedimiento para poderlo extraditar”, dijo el senador panista.

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