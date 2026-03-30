Mundial 2026 en CDMX: Brugada propone suspender clases y activar home office

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 30 marzo 2026
    Mundial 2026 en CDMX: Brugada propone suspender clases y activar home office
    Clara Brugada solicitó suspender clases y promover el trabajo desde casa durante el Mundial 2026 en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro - Moisés Pablo Nava

La medida busca reducir el tráfico y facilitar que la población disfrute del evento.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, planteó una serie de medidas para mejorar la movilidad y la experiencia urbana durante el Mundial 2026. Entre las principales propuestas destaca la suspensión de clases en días clave y la promoción del home office en el sector empresarial.

El objetivo central es claro: reducir la presión sobre el tránsito y el transporte público, al tiempo que se generan condiciones para que la población pueda disfrutar de los partidos y actividades relacionadas con el torneo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mundial-2026-en-cinepolis-17-partidos-en-vivo-en-salas-de-mexico-FH19690764

Suspensión de clases durante el Mundial 2026

De acuerdo con lo informado, el gobierno capitalino solicitó a la Secretaría de Educación Pública emitir una definición oficial para suspender clases en los días en que se celebren partidos en la ciudad.

Esta medida no solo busca liberar las vialidades, sino también permitir que estudiantes y familias puedan vivir el ambiente mundialista sin las restricciones de la rutina escolar.

Entre los beneficios que se buscan con esta decisión destacan:

1. Menor saturación en calles y transporte público

2. Mayor seguridad en zonas de alta afluencia

3. Posibilidad de que la población participe en actividades del Mundial

La propuesta se alinea con experiencias previas en eventos masivos, donde la reducción de actividades escolares ha ayudado a mejorar la movilidad urbana.

$!El objetivo central es claro: reducir la presión sobre el tránsito y el transporte público.
El objetivo central es claro: reducir la presión sobre el tránsito y el transporte público. Foto: Cuartoscuro - Moisés Pablo Nava

Impulso al home office en empresas

Además de la suspensión de clases, Brugada hizo un llamado a las coordinaciones empresariales para facilitar el trabajo desde casa durante los días de partidos. Esta práctica, ampliamente utilizada durante la pandemia, podría volver a ser clave en momentos de alta concentración de personas.

El home office permitiría:

- Disminuir el flujo vehicular en horas pico

- Reducir la carga en el transporte público

- Mantener la productividad sin afectar la operación empresarial

La estrategia apunta a replicar modelos que ya demostraron ser funcionales en contextos de alta demanda de movilidad.

$!También permitir que estudiantes y familias puedan vivir el ambiente mundialista.
También permitir que estudiantes y familias puedan vivir el ambiente mundialista. Foto: Cuartoscuro - Rogelio Morales Ponce

Una ciudad preparada para el Mundial

La Ciudad de México será una de las sedes principales del Mundial 2026, con partidos que se disputarán en el Estadio Banorte, recinto recientemente reinaugurado.

En ese contexto, el gobierno capitalino busca anticiparse a los retos logísticos que implica recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales. La combinación de suspensión de clases, home office y festivales futboleros en distintos puntos de la ciudad forma parte de una estrategia integral para evitar colapsos urbanos.

Incluso, se ha anunciado que el día de la inauguración será considerado feriado, lo que refuerza la intención de convertir el evento en una experiencia accesible y ordenada para todos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/martes-de-repechaje-se-definen-los-ultimos-invitados-al-mundial-2026-AM19733737

¿Qué sigue para estas propuestas?

Aunque las medidas aún dependen de definiciones oficiales, el planteamiento ya marca una ruta clara hacia la organización del Mundial 2026 en la capital. La coordinación entre autoridades educativas, empresas y ciudadanía será clave para que estas acciones tengan el impacto esperado.

Más allá del futbol, estas decisiones reflejan un intento por adaptar la dinámica de la ciudad a eventos globales, priorizando tanto la movilidad como la calidad de vida de quienes la habitan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clases En Línea
home office
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Ciudad de México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
El organismo vigilará la renovación de las tres consejerías que dejan, por lo que auditarán los perfiles de los 500 aspirantes para asegurar que se elija por idoneidad y no por “tómbola” o lealtad partidista.

Vigilarán renovación de consejerías en el INE tras alerta de posible imparcialidad
La administración federal tomará protesta contra ICE y las omisiones de derechos humanos

Sheinbaum va contra ICE tras muertes de connacionales en centros de detención
Durante la coreografía, los estudiantes bailaron música urbana y en una de las secuencias se proyectaron imágenes de presidentes municipales que han sido asesinados.

Video de estudiantes ‘simulando sicarios’ provoca ceses en Cobaem; Bedolla acusa apología del delito

En Palacio Nacional, la Presidenta reencauzó el debate del Plan B hacia el recorte de beneficios en instituciones y órganos legislativos.

‘Ganan más que yo’, dice Sheinbaum sobre el INE; Plan B y ruptura con el PT suben la tensión
Connacionales llevaron su reclamo hasta el Zócalo para denunciar presuntas irregularidades en trámites y trato a mexicanos en una sede consular de Estados Unidos.

Denuncian ‘venta de citas’ y hostigamiento en Denver; migrantes presionan afuera de Palacio Nacional
La Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, cerró desde el primer mandato de Donald Trump.

EU reabre embajada en Venezuela meses después de ataques militares
Autoridades investigan el tiroteo en una escuela al norte de San Antonio donde un alumno disparó contra una maestra y murió en el lugar.

Tiroteo en preparatoria de Texas: estudiante dispara contra maestra en Bulverde; atacante muere en la escena
Fotografía cedida del 1 de marzo del 2003 del miembro de Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, poco después de ser capturado en Rawalpindi, Pakistán.

Caso contra el “cerebro” del 11S sigue estancado y aún no hay fecha para un juicio