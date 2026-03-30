Mundial 2026 en CDMX: Brugada propone suspender clases y activar home office

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, planteó una serie de medidas para mejorar la movilidad y la experiencia urbana durante el Mundial 2026. Entre las principales propuestas destaca la suspensión de clases en días clave y la promoción del home office en el sector empresarial. El objetivo central es claro: reducir la presión sobre el tránsito y el transporte público, al tiempo que se generan condiciones para que la población pueda disfrutar de los partidos y actividades relacionadas con el torneo.

Suspensión de clases durante el Mundial 2026 De acuerdo con lo informado, el gobierno capitalino solicitó a la Secretaría de Educación Pública emitir una definición oficial para suspender clases en los días en que se celebren partidos en la ciudad. Esta medida no solo busca liberar las vialidades, sino también permitir que estudiantes y familias puedan vivir el ambiente mundialista sin las restricciones de la rutina escolar. Entre los beneficios que se buscan con esta decisión destacan: 1. Menor saturación en calles y transporte público 2. Mayor seguridad en zonas de alta afluencia 3. Posibilidad de que la población participe en actividades del Mundial La propuesta se alinea con experiencias previas en eventos masivos, donde la reducción de actividades escolares ha ayudado a mejorar la movilidad urbana.

Impulso al home office en empresas Además de la suspensión de clases, Brugada hizo un llamado a las coordinaciones empresariales para facilitar el trabajo desde casa durante los días de partidos. Esta práctica, ampliamente utilizada durante la pandemia, podría volver a ser clave en momentos de alta concentración de personas. El home office permitiría: - Disminuir el flujo vehicular en horas pico - Reducir la carga en el transporte público - Mantener la productividad sin afectar la operación empresarial La estrategia apunta a replicar modelos que ya demostraron ser funcionales en contextos de alta demanda de movilidad.

Una ciudad preparada para el Mundial La Ciudad de México será una de las sedes principales del Mundial 2026, con partidos que se disputarán en el Estadio Banorte, recinto recientemente reinaugurado. En ese contexto, el gobierno capitalino busca anticiparse a los retos logísticos que implica recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales. La combinación de suspensión de clases, home office y festivales futboleros en distintos puntos de la ciudad forma parte de una estrategia integral para evitar colapsos urbanos. Incluso, se ha anunciado que el día de la inauguración será considerado feriado, lo que refuerza la intención de convertir el evento en una experiencia accesible y ordenada para todos.

¿Qué sigue para estas propuestas? Aunque las medidas aún dependen de definiciones oficiales, el planteamiento ya marca una ruta clara hacia la organización del Mundial 2026 en la capital. La coordinación entre autoridades educativas, empresas y ciudadanía será clave para que estas acciones tengan el impacto esperado. Más allá del futbol, estas decisiones reflejan un intento por adaptar la dinámica de la ciudad a eventos globales, priorizando tanto la movilidad como la calidad de vida de quienes la habitan.

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