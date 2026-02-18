Nadia López, nueva funcionaria de la SEP, criticó en tesis el enfoque ‘eurocentrista’ en libros de texto

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 18 febrero 2026
    Nadia López, nueva funcionaria de la SEP, criticó en tesis el enfoque ‘eurocentrista’ en libros de texto
    La autora afirma que México es diverso en raíces culturales, pueblos, lenguas y formas de ver el mundo. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Educación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEP

La nueva responsable de Materiales Educativos en la SEP llega con una postura académica crítica sobre cómo los libros de texto han construido identidad nacional

CDMX.- La poeta y pedagoga Nadia López García, recién nombrada titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sostuvo en su tesis de licenciatura que los libros de texto gratuitos favorecieron durante años un ocultamiento de la afrodescendencia, como resultado de una educación “colonial” y “eurocentrista”.

El planteamiento fue expuesto en el trabajo presentado en 2020 para titularse en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado “Nuestra tercera raíz. Un acercamiento al encubrimiento y el olvido de la afrodescendencia en la educación”, en el que analiza el papel de estos materiales en la formación de identidad desde el Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia López pide honorabilidad a diputados, tras licencia de Sergio Mayer para reality show

En su argumentación, López García afirma que los libros de texto “generan conciencia nacional” y pueden operar como “reproductores de identidades” reconocidas institucionalmente, por lo que su contenido influye en cómo se nombra —o se omite— a ciertos grupos dentro de la diversidad del país.

La autora sostiene que planes y contenidos han favorecido identidades mestizas y que, al revisar libros vigentes, “la mayoría de imágenes y textos no están enfocados al reconocimiento de la población afrodescendiente”, lo que, a su juicio, contribuye a que la “raíz negra” se perciba como algo “ajeno”.

TE PUEDE INTERESAR: Alarma en Puebla: siete menores intoxicados y una niña positiva a fentanilo; piden frenar redes de droga

Añade que las menciones sobre pueblos afrodescendientes suelen presentar información “incompleta” o “equivocada”, al considerar que nombrar sin explicar su pertenencia a la diversidad nacional mantiene un encuadre que, en los hechos, preserva el ocultamiento “con formas discretas”.

Para sustentar su señalamiento, retoma ejemplos atribuidos a análisis de la académica Cristina Masferrer sobre contenidos escolares, entre ellos una referencia en un libro de cuarto grado que vincula a africanos y asiáticos de piel oscura con “antiguos nómadas”, acompañado —según lo citado— por un dibujo de primates no humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Alarma en Puebla: siete menores intoxicados y una niña positiva a fentanilo; piden frenar redes de droga

La hoy funcionaria plantea que ese tipo de representaciones favorecen asociaciones entre población negra y “salvajismo”, y advierte que los errores en materiales escolares pueden consolidar “construcciones mentales y sociales” en estudiantes, además de derivar en contenidos que no valoran la diferencia y pueden resultar discriminatorios.

El nombramiento de López García ocurre tras el relevo en la Dirección General de Materiales Educativos, área responsable de coordinar la producción y desarrollo de contenidos y materiales para educación básica, en un contexto de debate público por los libros de texto.

En su conclusión, la autora afirma que México es diverso en raíces culturales, pueblos, lenguas y formas de ver el mundo, y sostiene que la población afrodescendiente ha sido históricamente ocultada desde distintas etapas del Estado, por lo que plantea la necesidad de un reconocimiento más claro en la educación pública.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEP

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso.

Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso
El término “therian” se ha difundido en los últimos meses a partir de contenidos y conversaciones en línea.

Salinas Pliego propone ‘cintarazos’ contra ‘therians’ y abre debate por su comentario en línea
¿Nancy Guthire fue trasladada a México? FBI investiga el secuestro de mujer mayor en Tucson, Arizona

¿Nancy Guthire fue trasladada a México? FBI investiga el secuestro de mujer mayor en Tucson, Arizona
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha tenido conversaciones secretas con el nieto de Raul Castro, precisa ek diario estadounidense Axios.

Revela Axios que Marco Rubio mantiene contactos secretos con el nieto de Raúl Castro
El buque petrolero Bella 1, posteriormente rebautizado como Marinera, fue el centro de una persecución internacional tras intentar evadir las sanciones estadounidenses sobre el crudo venezolano.

EU imputa al capitán de un buque petrolero perseguido durante semanas
Maduro se declaró como ‘un hombre inocente’ de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a EU

Nicolás Maduro recibió una visita consular en cárcel de Nueva York