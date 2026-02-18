Nadia López, nueva funcionaria de la SEP, criticó en tesis el enfoque ‘eurocentrista’ en libros de texto

CDMX.- La poeta y pedagoga Nadia López García, recién nombrada titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sostuvo en su tesis de licenciatura que los libros de texto gratuitos favorecieron durante años un ocultamiento de la afrodescendencia, como resultado de una educación “colonial” y “eurocentrista”.

El planteamiento fue expuesto en el trabajo presentado en 2020 para titularse en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado “Nuestra tercera raíz. Un acercamiento al encubrimiento y el olvido de la afrodescendencia en la educación”, en el que analiza el papel de estos materiales en la formación de identidad desde el Estado.

En su argumentación, López García afirma que los libros de texto “generan conciencia nacional” y pueden operar como “reproductores de identidades” reconocidas institucionalmente, por lo que su contenido influye en cómo se nombra —o se omite— a ciertos grupos dentro de la diversidad del país.

La autora sostiene que planes y contenidos han favorecido identidades mestizas y que, al revisar libros vigentes, “la mayoría de imágenes y textos no están enfocados al reconocimiento de la población afrodescendiente”, lo que, a su juicio, contribuye a que la “raíz negra” se perciba como algo “ajeno”.

Añade que las menciones sobre pueblos afrodescendientes suelen presentar información “incompleta” o “equivocada”, al considerar que nombrar sin explicar su pertenencia a la diversidad nacional mantiene un encuadre que, en los hechos, preserva el ocultamiento “con formas discretas”.

Para sustentar su señalamiento, retoma ejemplos atribuidos a análisis de la académica Cristina Masferrer sobre contenidos escolares, entre ellos una referencia en un libro de cuarto grado que vincula a africanos y asiáticos de piel oscura con “antiguos nómadas”, acompañado —según lo citado— por un dibujo de primates no humanos.

La hoy funcionaria plantea que ese tipo de representaciones favorecen asociaciones entre población negra y “salvajismo”, y advierte que los errores en materiales escolares pueden consolidar “construcciones mentales y sociales” en estudiantes, además de derivar en contenidos que no valoran la diferencia y pueden resultar discriminatorios.

El nombramiento de López García ocurre tras el relevo en la Dirección General de Materiales Educativos, área responsable de coordinar la producción y desarrollo de contenidos y materiales para educación básica, en un contexto de debate público por los libros de texto.

En su conclusión, la autora afirma que México es diverso en raíces culturales, pueblos, lenguas y formas de ver el mundo, y sostiene que la población afrodescendiente ha sido históricamente ocultada desde distintas etapas del Estado, por lo que plantea la necesidad de un reconocimiento más claro en la educación pública.