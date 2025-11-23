Neutralizan drones y decomisan arsenal en Sinaloa; militares repelen agresión

NAVOLATO, SIN.- En operativos terrestres realizados en los municipios de Concordia y Navolato, elementos del Ejército Mexicano neutralizaron dos drones y aseguraron armamento tras ser atacados por un grupo armado que logró huir, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante un recorrido en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, el personal militar detectó dos vehículos aéreos no tripulados que sobrevolaban de manera continua la zona. Con el uso de equipo portátil especializado, los efectivos procedieron a neutralizarlos para impedir su operación.

Una vez derribados, los dispositivos fueron puestos a disposición de autoridades judiciales federales, que iniciarán las investigaciones para determinar su procedencia y posible vínculo con actividades delictivas en la región.

En un operativo distinto, realizado en la comunidad de Palmillas, municipio de Concordia, militares en patrullaje fueron agredidos con armas automáticas por un grupo de civiles armados. Los elementos repelieron el ataque, pero los agresores lograron escapar entre la maleza.

Tras recuperar el control del área, el personal castrense aseguró dos armas automáticas, 24 cargadores abastecidos, tres chalecos tácticos con dos placas balísticas cada uno y una cantidad no especificada de cartuchos útiles para fusiles.

La Sedena indicó que, pese a ampliar el perímetro de búsqueda, no fue posible localizar a los responsables de la agresión. Las autoridades mantienen patrullajes en ambos municipios para inhibir la presencia de grupos armados y reforzar la seguridad en la zona.

Los indicios y el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Con información de El Universal