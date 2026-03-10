‘Ni vale la pena hablar’: Sheinbaum se desmarca del caso Simón Levy tras detención en Portugal

CDMX.- Al ser cuestionada por el caso del empresario y exfuncionario Simón Levy Dabbah, detenido por la Interpol en Portugal y liberado horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó emitir una opinión sobre quien fue cercano a la Cuarta Transformación durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina de este martes 10 de marzo, la mandataria respondió al tema con una negativa y señaló que existe una orden de aprehensión, sin abundar en detalles del caso.

“Sin comentarios. Creo que tiene una orden de aprehensión por violencia [...] Bueno, ese es otro tema. Ni vale la pena hablar de esta persona”, declaró.

El caso fue mencionado en el contexto de lo informado por el gobierno federal a finales de octubre del año pasado, cuando la Jefa del Ejecutivo confirmó que Levy fue detenido en Lisboa y posteriormente liberado, al referir que contaba con nacionalidad europea.

En esa ocasión, Sheinbaum explicó que la ficha roja fue emitida por dos órdenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación en la Ciudad de México en 2021 y 2022; precisó que una fue iniciada por un particular por una agresión y la otra por una presunta violación a una norma ambiental relacionada con una irregularidad.

“Son dos órdenes de aprehensión que vienen desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con esas órdenes de aprehensión? La Fiscalía General de la República, a partir de las órdenes que tenía la Fiscalía de la Ciudad de México, libera una ficha roja que se llama, que la Interpol, pues activa, tiene activada de manera permanente”, dijo el 29 de octubre pasado.

Tras la postura expresada este martes por la Presidenta, Levy difundió un mensaje en el que cuestionó la actuación de las autoridades: “Oiga, Claudia Sheinbaum, por cierto qué pasó con que yo estaba arrestado en Portugal? ¿No que me iba a extraditar? Por qué no dice a los mexicanos que no pudieron presentar UNA sola prueba y que se cayó su ‘extraditado’ porque no estaba en Portugal además de la trampa que les puse?”, expresó.