‘No habrá aumentos’: Sheinbaum niega impuestos nuevos y frena cobro a videojuegos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el gobierno federal impulse una nueva Ley de Ingresos o modificaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y aseguró que no habrá aumentos de impuestos a lo largo de su administración.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de ampliar la base de contribuciones o realizar cambios fiscales este año o en el resto del sexenio, la mandataria federal afirmó que no se contemplan modificaciones en materia tributaria.

“No, no va a haber cambios. En ese sentido, no va a haber cambios. A la gente, es importante (que) no hubo aumento de impuestos”, sostuvo.

Sheinbaum precisó que la única actualización realizada en 2026 corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos, y señaló que se trata de un ajuste inflacionario, sin creación de nuevos gravámenes.

Explicó que esa actualización tiene un enfoque de salud pública, al buscar reducir el consumo de bebidas azucaradas, y afirmó que no tiene un impacto relevante en la economía familiar.

“La actualización que corresponde a la inflación fue el tema del IEPS para refrescos, nada más; no hay absolutamente nada más. Esto tiene que ver con un asunto de salud. En vez de 30 latas de refresco, toman 29; no les afecta el bolsillo, pero sí les va a ayudar a su salud”, argumentó.

La presidenta añadió que el cobro relacionado con videojuegos, que había sido aprobado previamente, fue cancelado luego de que ella solicitó que se eliminara dicho gravamen.

Detalló que, aunque el impuesto quedó incluido durante el proceso legislativo, ya fue revertido mediante la emisión de un decreto presidencial, por lo que no se aplicará. “Eso ya no se va a cobrar”, puntualizó. Con información de El Universal