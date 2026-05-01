‘No hay diálogo’: CNTE lanza reto desde el Zócalo y amenaza con reventar el Mundial con protestas

CDMX.- Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmó que no existe un diálogo real entre el gobierno federal y el magisterio disidente, sino “un monólogo del poder”, durante el mitin que mantienen en el Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional. Hernández Morales habló ante cientos de docentes movilizados por el Día Internacional del Trabajo y rechazó las declaraciones del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien sostuvo que existe comunicación con la CNTE y que no es necesaria la movilización.

“No hay diálogo, hay un monólogo del poder que solo se mira frente al espejo para decir que todo está bien”, expresó el dirigente en su intervención, al insistir en que la Coordinadora mantendrá su organización y presencia en las calles. Hernández Morales también cuestionó la situación del país al referirse a desapariciones, conflictos laborales sin resolver y pensiones insuficientes, además de criticar la narrativa oficial sobre democracia sindical y condiciones de bienestar.

Pedro Hernández Morales calificó la organización del Mundial de futbol como un “Mundial del despojo” y sostuvo que este tipo de eventos privilegian intereses económicos sobre necesidades sociales, con impactos que, dijo, incluyen la explotación de recursos como el agua en zonas cercanas a los estadios. El dirigente afirmó que organismos como la FIFA concentran las ganancias del torneo sin una contribución fiscal proporcional, lo que, según su planteamiento, profundiza desigualdades; agregó que la CNTE no está en contra del deporte, sino del uso de estos eventos como distractores sociales. “No estamos en contra del juego, estamos en contra del pan y circo para el pueblo”, dijo.

Hernández Morales señaló que la CNTE no lanza amenazas, pero cumple sus advertencias de movilización, y adelantó que el 16 de mayo, después de la marcha del día 15, la Asamblea Nacional Representativa definirá fecha y modalidad de nuevas acciones, incluidas protestas durante el Mundial. El líder magisterial llamó a los docentes a mantenerse organizados y a participar en la entrega del pliego petitorio 2026, al insistir en que la movilización continuará. “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, concluyó.

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