“No hay impunidad” asegura Claudia Sheinbaum, tras investigación a EPN

Después de que se diera a conocer la investigación que mantiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el expresidente Enrique Peña Nieto es un ejemplo de que “no hay impunidad”, así lo aseguró Claudia Sheinbaum.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México precisó que este caso que dio a conocer Pablo Gómez, titular de la UIF, es una muestra de que este tipo de temas “ya no se ven en los oscurito”, sino que se hacen de manera transparente.

“Que no hay impunidad, que no se esconden las cosas, que no se ve en lo oscurito, que se hace transparente y que se presenta a la Fiscalía”, expuso en entrevista para El Universal.