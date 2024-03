‘No les gusta la gratuidad’... AMLO critica a estados que no se han adherido al sistema de salud de la 4T

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , quien reiteró que antes de que termine su mandato habrá en México el mejor sistema de salud pública del mundo, expuso este martes en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional , que las razones por las que nueve entidades no quieren sumarse a la federalización de la salud a través del IMSS-Bienestar.

López Obrador también se refirió a las condiciones en que estaban los servicios sanitarios antes de que llegara a la Presidencia. Mencionó que se desviaban los recursos que se enviaba a los estados.

“Los estados que no se han adherido a la federalización han usado como argumento que ellos tienen la facultad y los recursos, además de que no les gusta la gratuidad, no están de acuerdo, y así hay mucha gente con ese pensamiento conservador, porque sostienen que eso es paternalismo”, afirmó el presidente.

“¿Qué sucedía? recibían los fondos, se transferían los recursos a los estados, y se desviaban los fondos, o se hacía negocio con la compra de medicamentos, y ahí fue donde surgieron estos intermediarios con mucha influencia que le vendían a los gobiernos estos medicamentos”, explicó.

El Presidente comentó que eran 10 empresas intermediarias que vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas, sin tener laboratorios, solo por influyentismo y por corrupción.

“Se decide ahora federalizar el sistema de salud pública, que implica también federalizar la nómina, porque no le pagaban a los médicos ni a las enfermeras, o los contrataban de manera precaria, de forma eventual; no tenían base, algunos trabajando hasta 20 años sin basificarse”, expuso el tabasqueño.

“Todo eso es lo que estamos resolviendo, tener ya un sistema federalizado. ¿Quiénes son los que no han aceptado, por qué no aceptan? Nueve estados. ¿Qué argumentan?”, apuntó López Obrador.

“Acabamos de estar en el Estado de México y hasta las farmacias de los hospitales estaban privatizados a los distribuidores de medicamentos y a los que prestaban los servicios, y todavía en algunos gobiernos prevalece”, refirió.

Ahora podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo, resaltó el tabasqueño.

“Cuando llegamos, por ley, no podíamos comprar las medicinas porque se protegía a los grupos que vendían las medicinas en México, ahora podemos comprar todas las medicinas, por eso no debe faltar un solo medicamento, y tenemos los fondos para adquirirlos”, aseguró.

López Obrador señaló que le ha costado a su gobierno, porque tuvo que reformar las leyes y enfrentar una campaña.

“Hasta ahora, cuando se puso a funcionar la mega farmacia, se pusieron enojadísimos por la distribución de los medicamentos”, añadió.