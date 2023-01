No se busca ‘debilitar’ a cierto cartel sino garantizar seguridad, afirma Sedena

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, aseguró que el gobierno federal no busca de “debilitar” a un determinado cartel, sino “actuar de manera conjunta” para evitar que cualquier grupo delincuencial dañen a la ciudadanía.

“La estrategia está enfocada a garantizar la seguridad de los ciudadanos en cualquier parte de la República, y cualquier grupo delincuencial que este presente”.

El objetivo, afirmó en conferencia de prensa en Palacio Nacional, es garantizar las condiciones de seguridad que requiere la población para realizar sus actividades normales.

Luego de la detención de Ovidio Guzmán López, líder del cartel de Sinaloa, destacó que hoy se enviarán más elementos de las Fuerzas de Tarea México para reforzar las acciones de vigilancia en el estado, y reconoció que si bien hay un “estado de alerta, como ocurre cuando se hace una detención, no sólo está, por lo que no es una excepción, pero no prevemos que vaya a haber una circunstancia especial”.