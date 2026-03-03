‘No se va el PREP’: niega Mier cambio clave en reforma electoral y descarta choque con PT y PVEM

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la reforma electoral no contempla la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y sostuvo que no habrá ruptura con el Partido del Trabajo (PT) ni con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aun si sus aliados no respaldan la iniciativa.

En entrevista, el legislador afirmó que una de las modificaciones respecto de la propuesta original de la Comisión Presidencial es mantener el PREP “como hasta ahora”, al considerarlo un mecanismo que aporta certeza en la difusión de resultados preliminares.

“El PREP se queda, sí. Siempre se ha dicho que se va a quedar. El PREP seguirá siendo un instrumento que le da certeza, confianza a los mexicanos sobre los resultados electorales”, declaró.

Mier explicó que la propuesta plantea que los cómputos oficiales inicien conforme empiecen a llegar los paquetes electorales a los consejos distritales, sin esperar al miércoles posterior a la jornada electoral, o hasta ocho días después en el caso de elecciones de gubernatura, como ocurre actualmente.

Precisó que este cambio no sustituye al PREP, ya que ambos mecanismos operarían de manera paralela. “El PREP estará como siempre, como lo ha hecho de manera muy eficiente, muy cercano al resultado, muy puntual, en las horas siguientes a que se cierren las casillas”, sostuvo.

Añadió que la fiscalización de recursos para campañas continuaría a cargo del árbitro electoral, por lo que rechazó que la reforma deje vacíos en materia de control del financiamiento.

Sobre la relación con PT y PVEM, descartó un rompimiento y sostuvo que la coalición se mantiene. “Tenemos una coalición virtuosa que nos permitió modificar el andamiaje constitucional y legal del país. No podríamos imaginar la Cuarta Transformación sin nuestros aliados”, expresó.

Reconoció que sus aliados cuentan con vida interna y posturas propias, y señaló que la reforma electoral no formó parte del llamado Plan C, por lo que están en libertad de votar como consideren; sin embargo, afirmó que buscarán construir acuerdos en el Senado y, en su caso, en la Cámara de Diputados, al tiempo que sostuvo que la coalición garantiza gobernabilidad y respaldo a la presidenta de la República.