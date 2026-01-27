‘No tenemos por qué mentir’: Sheinbaum defiende versión de entrega voluntaria de Wedding

Noticias
/ 27 enero 2026
    ‘No tenemos por qué mentir’: Sheinbaum defiende versión de entrega voluntaria de Wedding
    Sobre una imagen atribuida a Inteligencia Artificial presentada en la conferencia del lunes, la Presidenta afirmó que desconocía que fuera generada con IA. /FOTO: CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

La Presidenta sostuvo que la versión oficial recibida en México apunta a una entrega voluntaria del canadiense buscado por el FBI

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el canadiense Ryan James Wedding se entregó voluntariamente y sostuvo que su gobierno no tiene por qué mentir, al afirmar: “le creemos a la embajada”, ante las versiones encontradas sobre cómo quedó bajo custodia en México.

En su conferencia matutina de este martes 27 de enero, la mandataria indicó que aún no existe una propuesta para abrir una controversia con autoridades estadounidenses por el caso y señaló que no entrará en polémicas con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que aseguró que se trató de una detención derivada de un operativo conjunto.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a exfuncionarios por tragedia en Waldo’s que dejó 24 muertos

“Yo no voy a entrar en polémica con el director del FBI ni quiero que haya un conflicto. La autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana que había sido una entrega de manera voluntaria”, expresó, al citar también una publicación del embajador de Estados Unidos en México en la que se refirió a “la entrega voluntaria de Ryan Wedding”.

Sheinbaum precisó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el gabinete de Seguridad sí participaban en operativos de búsqueda del presunto criminal, pero sostuvo que el detalle sobre el momento exacto de la entrega no lo conocen. Lo que sí sabemos, pues es lo que nos dijeron las autoridades de Estados Unidos aquí a las autoridades de México y lo que publicó la embajada de Estados Unidos”, dijo, y agregó que no quiere que el tema se convierta en disputas.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: Hacienda fija disposiciones fiscales otorgadas por Peña Nieto

Como antecedente, la Presidenta recordó que Wedding, exsnowboarder olímpico y ubicado entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fue puesto bajo custodia el viernes 23 de enero; posteriormente, el embajador estadounidense, Ronald Douglas Johnson, afirmó que la entrega voluntaria fue resultado de la presión ejercida por autoridades de ambos países.

En contraste, el director del FBI, Kash Patel, atribuyó la captura a un operativo conjunto con autoridades mexicanas y agradeció la cooperación del gobierno de México, al mencionar a Sheinbaum, al secretario Omar García Harfuch y a fuerzas de seguridad que, dijo, trabajaron “codo a codo” con equipos estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sí se acabaron los privilegios en la Suprema Corte’: Sheinbaum

En el plano institucional, Sheinbaum señaló que la Ley de Seguridad Nacional establece que todo agente de Estados Unidos en México debe entregar un informe, y afirmó que el gobierno federal no tiene conocimiento de que se haya hecho algo distinto a lo informado por autoridades estadounidenses a sus contrapartes mexicanas. También explicó que la colaboración para localizar a personas con orden de aprehensión se realiza mediante mecanismos como Interpol y solicitudes de apoyo para la detención.

Sobre una imagen atribuida a Inteligencia Artificial (IA) presentada en la conferencia del lunes 26 de enero, que mostraba presuntamente a Wedding en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, la Presidenta afirmó que desconocía que fuera generada con IA y argumentó que la publicación no incluía indicativos como “IA” o “AI”, al tiempo que insistió en que la referencia central para su gobierno es la comunicación oficial recibida y la publicación del embajador sobre la “entrega voluntaria”.

