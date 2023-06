Noroña deja San Lázaro; pide licencia para competir por candidatura presidencial de la 4T

No obstante, no ha sido reconocido como una de las “corcholatas” de AMLO, incluso, no fue invitado a la reciente cena que el mandatario organizó con sus presidenciables y gobernadores de Morena, donde festejaron el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México.

Al respecto, Noroña acusó que “no puede haber unidad con exclusión”, y él no pedía piso parejo, “no pido nada”; “A estas alturas, ni siquiera pido que me inviten a sus reuniones, decidan lo que quieran, pongan las condiciones que quieran, establezcan el método que mejor les convenga a su interés y yo participaré y aspiro ganarles”, arremetió.

