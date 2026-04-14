Para encubrir los fracasos de las obras de AMLO, la 4T se ha vuelto adicta a la mentira: Loret de Mola

CDMX.- Para el periodista Carlos Loret de Mola, el gobierno de la 4T opera bajo una “adicción a la mentira”, mediante la cual –advierte– intenta encubrir las fallas de las obras insignia heredadas de Andrés Manuel López Obrador. Hoy en su columna Historias de Reportero, el periodista expone cómo la refinería de Dos Bocas “nos ha regalado un manojo de ejemplos” de esa “adicción”, en un intento por evadir las tragedias e incidentes.

“Adicción a la mentira alimentada por la urgencia de sacudirse la responsabilidad política de un rosario de obras que han resultado un fracaso. Las obras insignia de AMLO están crujiendo”, señala uno de los periodistas más críticos del régimen de la llamada cuarta transformación. La refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, ha estado en el centro del debate debido a los constantes accidentes registrados, pese a ser una planta inaugurada apenas en el 2022. El más reciente incidente ocurrió el jueves 9 de abril, cuando una bodega de coque se incendió, apenas dos días después de que fuera captada una columna de humo saliendo de las instalaciones.

DOS BOCAS: DE LA ‘NEBLINA’ AL INCENDIO Sobre la columna de humo registrada el 7 de abril, Loret de Mola revela que luego de que los trabajadores fueron evacuados tras activarse las alarmas por acumulación de gases, les dijeron que no había riesgo y que podían volver al trabajo, pues lo que se había registrado era una neblina. “Cuentan que al final lo que les dijeron es que era neblina. Sí, neblina. Y que no se preocuparan, que podían regresar a trabajar (...) Tres días después, se incendió la planta coquizadora dentro de la refinería”, refiere en su artículo.

Para el columnista, el patrón de conducta de la llamada Cuarta Transformación ante las fallas es sistemático, negando la realidad, incluso cuando hay vidas de por medio. Dos Bocas, señala, suma una racha de siniestros, incluyendo el incendio y explosión donde murieron cinco personas, en marzo. El periodista señala que, en aquel momento, la presidenta Sheinbaum intentó matizar el hecho para que no pareciera ocurrido dentro de las instalaciones, culpando a una “lluvia nada extraordinaria” que incendió aguas aceitosas. “A esta ráfaga de desgracias en Dos Bocas, súmele la tragedia del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 personas muertas, el AIFA y el Tren Maya que operan semivacíos (cómo les duele la evidencia) y hasta el nuevo anuncio que pospone por enésima vez la operación del tren que conecta al aeropuerto Felipe Ángeles”, expone.

‘LAS OBRAS INSIGNIA DE AMLO ESTÁN CRUJIENDO’ Loret de Mola concluye que la administración actual se encuentra atrapada en una urgencia por sacudirse la responsabilidad política de un “rosario de obras que han resultado un fracaso”. De acuerdo con lo expuesto en su columna, sugiere que la insistencia en negar los hechos y los riesgos de seguridad evidencian que el gobierno prefiere la opacidad antes que asumir la responsabilidad política por el fracaso de los proyectos de López Obrador. “Las obras insignia de AMLO están crujiendo (...) La 4T tiene una adicción a la mentira alimentada por la urgencia de sacudirse la responsabilidad política”, asevera.

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