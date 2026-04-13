‘Para nosotros no hay juego’: familias de desaparecidos protestan rumbo al Mundial 2026

CDMX.- Rumbo a la realización del Mundial de Futbol 2026, familiares de personas desaparecidas realizaron ayer una “cascarita” en la Glorieta de las y los Desaparecidos, como forma de protesta para exigir resultados al Gobierno federal. En un comunicado, el colectivo ¡Hasta Encontrarles! sostuvo que, mientras el Estado se alista para la celebración del torneo en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, miles de familias continúan recorriendo el país en busca de sus seres queridos, y afirmó que “no hay juego posible mientras falten más de 130 mil personas”.

La organización indicó que la iniciativa busca “romper el cerco informativo” y exponer ante visitantes y medios extranjeros la situación que, señaló, el discurso oficial intenta minimizar. También acusó que el evento internacional pretende proyectarse como una “vitrina de normalidad”. El colectivo afirmó que las familias tomarán las calles durante el Mundial 2026 para recordar que México, dijo, no puede fungir como sede deportiva “mientras siga siendo una fosa clandestina”, y agregó que la campaña también pretende funcionar como advertencia para quienes visiten el país.

En su posicionamiento, la agrupación expresó respaldo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual —aseguró— ha sido rechazado y descalificado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerarlo tendencioso. Según el colectivo, existe abandono institucional e intentos sistemáticos por matizar cifras, y sostuvo que la presencia de la ONU se relaciona con una incapacidad técnica y política del Estado para frenar crímenes de lesa humanidad en el país. “Los funcionarios públicos pasan, sus cargos duran seis años y sus ambiciones políticas tienen fecha de caducidad. Las familias, en cambio, nos quedamos. No nos iremos, no nos cansaremos y, sobre todo, no les regalaremos la tranquilidad de nuestro silencio”, afirmó.

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